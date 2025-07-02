Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди»: Развитие регионального отделения федерации воздушно-силовой атлетики

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди»: Замруководителя регионального отделения Всероссийской федерации воздушно-силовой атлетики Илья Липунов

Что такое воздушно-силовая атлетика и какие виды спорта она включает? Как в России и в регионе развивается такой современный вид как паркур? В чем его особенность?

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.