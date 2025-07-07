Спорт

Псковичи завоевали «бронзу» на «Кубке Отечества» среди участников СВО

Псковские спортсмены заняли 3 командное место на «Кубке Отечества» среди участников специальной военной операции, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Во всероссийских соревнованиях по армрестлингу среди участников СВО с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) «Кубок Отечества» приняли участие спортсмены из 31 субъекта страны. Соревнования для участников СВО впервые получили статус официальных – это позволит спортсменам выполнять нормативы Единой всероссийской спортивной классификации до мастера спорта России.

Команду Псковской области представляли:

Евгений Казаков – класс PIUHR, весовая категория до 85 кг. Занял 2 место среди 7 участников, выполнил норматив КМС.

Семён Кузнецов – класс PIUHL, весовая категория 85+ кг. Занял 2 место среди 5 участников.

Андрей Сарычев – класс PIUHL, весовая категория 85+ кг. Занял 3 место среди 5 участников.

Юрий Григорьев – класс PIU, весовая категория 90+ кг. Занял 11 место на левой руке и 4 место на правой, 5 место по двоеборью.

Камиль Ижболдин – класс PIU, весовая категория до 80 кг. Занял 11 место на левой руке, 10 место на правой руке, 11 место по двоеборью.

«Теперь команда готовится к выступлению на чемпионате России по армрестлингу среди спортсменов с ПОДА в следующем году», - заключил губернатор.