Псковичи завоевали «бронзу» на «Кубке Отечества» среди участников СВО

Псковские спортсмены заняли 3 командное место на «Кубке Отечества» среди участников специальной военной операции, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал
Во всероссийских соревнованиях по армрестлингу среди участников СВО с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) «Кубок Отечества» приняли участие спортсмены из 31 субъекта страны. Соревнования для участников СВО впервые получили статус официальных – это позволит спортсменам выполнять нормативы Единой всероссийской спортивной классификации до мастера спорта России.
Команду Псковской области представляли:
«Теперь команда готовится к выступлению на чемпионате России по армрестлингу среди спортсменов с ПОДА в следующем году», - заключил губернатор.