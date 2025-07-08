Спорт

Детская футбольная школа появилась в Пскове

Детская футбольная школа для детей в возрасте от 3 до 6 лет появилась в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Это не просто новый проект — это шаг к возрождению славных спортивных традиций, которые всегда были неотъемлемой частью Пскова», - сказал в своем посте Борис Елкин.

Глава отметил, что школа базируется на стадионе «Машиностроитель».

«Эта площадка оснащена новой и подходящей инфраструктурой, на которой смогут заниматься дети. Приглашаю родителей привести своих детей на пробные занятия. Наши профессиональные тренера их ждут и готовы дать старт развитию юных талантов!» - заключил глава.

Подробности можно узнать по ссылке.