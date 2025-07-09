Спорт

Сдать нормативы могут псковичи в рамках третьего сезона народных игр ГТО

Третий сезон народных игр «Готов к труду и обороне» проходит в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации многоборья ГТО.

Фото: Федерация многоборья ГТО Псковской области

«Соревнования проходят онлайн, и ты можешь принять участие и поддержать свой регион, не выходя из дома. Всё, что тебе нужно, это зарегистрироваться в приложении и записать выполнение своего комплекса на видео», - рассказали об условиях участия в федерации.

Таким образом, «Первая попытка» - самый доступный формат, где не нужно особых навыков и умений.

«Кстати, во втором сезоне именно участники "Первой попытки" принесли нашей области почти все медали. Есть вопросы, а может нужна помощь в записи видео? Обращайся! Подскажем и поможем! Решайся и вместе мы сделаем Псковскую область самым спортивным регионом страны», - призвали в федерации.