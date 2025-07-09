Спорт

Первый этап чемпионата МВД РФ по служебно-прикладным видам спорта прошел в Псковской области

На базе центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области состоялся первый этап чемпионата МВД России по служебно-прикладным видам спорта. В соревнованиях приняли участие инструкторы и специалисты по профессиональной служебной и физической подготовке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД.

Фотографии: УМВД России по Псковской области

В течение нескольких дней полицейские демонстрировали свою профессиональную подготовку, проходя различные конкурсные испытания. Инструкторы соревновались в беге на дистанции 1000 метров, демонстрировали навыки боевых приёмов борьбы, а также определяли лучших в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Региональный этап позволил оценить уровень физической и специальной подготовки сотрудников, их навыки в служебно-прикладных дисциплинах.

По результатам напряженной борьбы призовые места распределились следующим образом:

1 место – Роман Дроздов (МО МВД России «Невельский»);

2 место – Александр Михайлов (МО МВД России «Дедовичский»);

3 место – Сергей Хоботов (ОМВД России по городу Великие Луки»).

Победители соревнований представят регион на чемпионате России среди инструкторов подразделений полиции по служебно-прикладным видам спорта.