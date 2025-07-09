Спорт

Чемпионат по спортивному ориентированию проходит на пустошкинской базе отдыха «Алоль»

50-е традиционные соревнования по спортивному ориентированию «Иван Купала», «Рельеф и гидрография», всероссийские соревнования «Русь» проходят в Псковской области 10-20 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивном клубе ориентирования «Русь».

Фото: спортивный клуб ориентирования «Русь»

Организаторы отмечают, что фестиваль направлен на повышение спортивного мастерства и активного отдыха. Новый формат фестиваля опробован на учебно-тренировочных сборах 1999–2024 годов и дает отличные спортивные результаты, особенно молодым ориентировщикам. За 11 дней предлагается принять участие в семи стартах и четырех самостоятельных тренировках.

Соревнования проводятся с 10 по 20 июля по адресу: Пустошкинский район, деревня Холюны.

Помимо фестиваля, спортивный клуб ориентирования «Русь» на базе отдыха «Алоль» в Пустошкинском районе проводит традиционные трехдневные соревнования «Мемориал Александра Матросова» в мае и «Алоль осенняя» в ноябре. Для желающих начать ранний летний сезон соревнований, в апреле спортклуб проводил многодневку «Венок славы Александра Невского» в окрестностях города Пскова.