Спорт

Галина Овсова: Основания для возникновения кризисной ситуации в футбольной сфере отсутствуют

Команда футбольного клуба «Псков» не смогла участвовать в Кубке России по спортивному принципу и, соответственно, не получила рекомендацию от Объединения федераций футбола «Северо-Запад». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила глава министерства спорта региона Галина Овсова, отвечая на вопрос о причинах неучастия ФК «Псков» в соревновании.

«Принимая во внимание, что отбор на участие в Кубке России ФК «Псков» не прошел по спортивному принципу, основания для возникновения кризисной ситуации в футбольной сфере Псковской области отсутствуют», - считает министр спорта.

По ее словам, согласно официальному письму Российского футбольного союза от 18 апреля 2025 года за подписью генерального секретаря организации Максима Митрофанова для участия в Кубке России любительские клубы, помимо подтверждения заинтересованности участия, должны соответствовать финансовым, инфраструктурным, спортивным и иным критериям, указанным в приложении к регламенту турнира прошлого сезона.

«РФС не планирует вносить изменения в части требований к любительским футбольным клубам для участия в Кубке России 2025-2026 года. Согласно регламенту, опубликованному на сайте РФС, отбор для участия в Кубке России осуществляется по спортивному принципу. К участию в соревновании допускаются команды любительских футбольных клубов – обладатели Кубка МРО (Кубка межрегионального объединения), в нашем случае – Кубка Северо-Западного округа. В случае отказа – финалисты Кубка, победители чемпионата МРО, в случае отказа – призёры чемпионата сезона (команда, занявшая 2-е место, в случае отказа – команда, занявшая 3-е место)», - пояснила Галина Овсова и напомнила, что в прошлом году ФК «Псков» занял 4-е место в чемпионате Северо Западного федерального округа (далее – СЗФО) и выбыл в четвертьфинале кубка СЗФО.

Кроме того, глава Минспорта сообщила, что «регион имеет финансовые и инфраструктурные возможности для проведения Кубка России: есть сертифицированный стадион и футбольное поле». В 2023 - 2024 годах ФК «Псков» участвовал в Кубке России, проходя по спортивному принципу: на стадионе Пскова состоялись игры с ФК «Луки-Энергия», отметила Галина Овсова.