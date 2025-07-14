Спорт

Костюмы на тему русской культуры ждут на псковском сап-фестивале

В рамках псковского фестиваля сапсерфинга «Псков SUP Фест» пройдёт конкурс костюмов «На сапе по Великой». Участники смогут продемонстрировать свои креативные образы, а также побороться за главный приз – новый сапборд, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Участникам предлагается создать костюм на тему российской истории и культуры, где могут фигурировать русские народные костюмы, персонажи сказок и былин, исторические личности, а также креативные интерпретации русских символов. Главное условие — костюм должен быть безопасным и удобным для передвижения на сапе. Допускаются как индивидуальные заявки, так и групповые — семьи или команды.

Регистрация участников конкурса пройдёт на месте и в день фестиваля, 26 июля, с 09:00 до 09:30. Жюри отберёт топ-10 участников, которые представят свои образы в формате дефиле и короткого выступления. Костюмы будут оцениваться по пяти критериям: эффектность, оригинальность, качество изготовления, артистизм и удобство для катания на сапе.

Торжественное награждение победителей состоится в рамках концертной программы перед стартом колонны.

Напомним, псковский фестиваль сап-сёрфинга «Псков SUP Фест» пройдёт в День города Пскова, 26 июля, по двум рекам – Великая и Пскова. Старт – в 11:00 с набережной реки Великой у дома по улице Георгиевской, 4.

Участие бесплатно. Регистрация на фестиваль продолжается.

Фестиваль организован при поддержке АО «Альфа-Банк» и ПРО «Деловая Россия».