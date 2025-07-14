Спорт

Заслуженному мастеру спорта РФ из Псковской области подарили специальный велосипед

Заслуженному мастеру спорта России Ивану Макарову из Псковской области подарили специальный велосипед, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Принял решение о приобретении инвентаря и спортоборудования для спортсменов, которые показывают высокие результаты и защищают честь нашей области на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Для нашего звёздного спортсмена по велосипедному спорту – заслуженного мастера спорта России Ивана Макарова мы приобрели велосипед. Он собран специально для гонщика с учётом роста и физических данных: суперлёгкий, накатистый, оснащённый современной системой контроля», - сказал Михаил Ведерников.

В списке побед Ивана Макарова не только чемпионаты России, Европы и Мира: спортсмен – обладатель золотых, серебряных и бронзовых медалей Сурдлимпийских игр. «Уверен, новый велосипед поможет Ивану достойно выступить на предстоящих соревнованиях», - сказал губернатор.

В июле спортсмен будет представлять Псковскую область на чемпионате России по спорту глухих (велосипедный спорт-шоссе) в Ижевске – по итогу этих соревнований будет сформирована сборная страны для участия в 25-х летних Сурдлимпийских играх в Японии.

Сейчас Иван Макаров вместе с заслуженным тренером России Александром Филипповым активно готовится к соревнованиям.