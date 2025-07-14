Заслуженному мастеру спорта РФ из Псковской области подарили специальный велосипед

Заслуженному мастеру спорта России Ивану Макарову из Псковской области подарили специальный велосипед, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Видео: Михаил Ведерников / Telegram
В списке побед Ивана Макарова не только чемпионаты России, Европы и Мира: спортсмен – обладатель золотых, серебряных и бронзовых медалей Сурдлимпийских игр. «Уверен, новый велосипед поможет Ивану достойно выступить на предстоящих соревнованиях», - сказал губернатор.
В июле спортсмен будет представлять Псковскую область на чемпионате России по спорту глухих (велосипедный спорт-шоссе) в Ижевске – по итогу этих соревнований будет сформирована сборная страны для участия в 25-х летних Сурдлимпийских играх в Японии.
Сейчас Иван Макаров вместе с заслуженным тренером России Александром Филипповым активно готовится к соревнованиям.