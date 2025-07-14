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Спорт

Пскович Григорий Шаранков победил в шахматном турнире в честь Международного дня шахмат

22.07.2025 16:36|ПсковКомментариев: 0

Итоги праздничного турнира, посвященного Международному дню шахмат, подвели на псковском стадионе «Машиностроитель» 21 июля. Об этом шахматный клуб «Анлим» сообщил в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковский шахматный клуб «АНЛИМ»

В турнире приняли участие 48 игроков. Победителем стал Григорий Шаранков, набравший 7,5 очков из 9 возможных. На пол-очка от него отстали Вероника Петрова и Владимир Никитенков. Лучшими среди юниоров стали Григор Мкртчян, Сергей Маклаков (Московская область) и Иван Алфутов. Самым сильным ветераном стал Александр Побережский, в тройку также вошли Владимир Полевой и Василий Орлов. Женские призы получили Яна Беспалова, Лидия Коренько (Санкт-Петербург) и Валерия Потапова.

В рейтинговых категориях стали лучшими:

  • до 1100 — Надежда Юрикова
  • 1100-1299 — Денис Маклаков (Московская область)
  • 1300-1499 — Семён Тихонов
  • 1500-1699 — Павел Васильев

Дополнительными призами «за лучший шахматный лук» наградили Веронику и Владислава Виноградовых, а также Павла Ефимова.

В отдельной номинации «Перспектива» (самый юный участник) приз получил представитель Пыталовского муниципального округа Роман Тарасов.

Специальными призами от партнера турнира Центра науки и спорта «Без предела» также были награждены представители Псковского шахматного клуба «АНЛИМ» Максим Коренной, Павел Ефимов и Анастасия Ульянова.

Теги: #шахматы
Источник: Псковская Лента Новостей
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