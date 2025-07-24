Спорт

Фонд «Земляки» поможет семье Игнатенковых-Фёдоровых из Великих Лук представить Псковскую область на всероссийском фестивале ГТО

Великолукская семья Игнатенковых-Фёдоровых во второй раз представит Псковскую область на всероссийском фестивале ГТО при поддержке фонда «Земляки», сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», основателя фонда «Земляки» Александра Козловского.

Фото из личного архива семьи Игнатенковых-Федоровых

В команду вошли супруги Иван и Анна Игнатенковы, их сын Владимир и бабушка Маргарита Фёдорова, мать Анны.

«Примечательно, что каждый из них занял первое место в личном зачёте, подтвердив высочайший уровень подготовки. Наш фонд "Земляки", как и прежде, поддержит спортсменов: мы поможем семье с поездкой, чтобы на соревнования отправилась не только команда, но и группа поддержки – дети Николай и Варвара», - сообщил Александр Козловский.

Финальные испытания пройдут с 14 по 16 августа в Чебоксарах.

«Пожелаем нашим землякам удачи и новых побед!» - добавил депутат.