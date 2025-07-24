Спорт

«Кубок освобождения» проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

«Кубок освобождения» проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 26 июля, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

«Псков наполнен энергией спорта и триумфов! На стадионе «Машиностроитель» проходит «Кубок освобождения», где спортсмены соревнуются в футболе, баскетболе, шахматах, гиревом спорте и даже воздушной атлетике, которая представлена в этом году впервые!» - отметил градоначальник.

Также на мероприятии официально открыли футбольный клуб «Машиностроитель», где будут заниматься юные чемпионы, добавил глава города.

«Уверен, что здесь вырастут новые звёзды псковского спорта! Не удержался и присоединился к молодым спортсменам в зоне кибер-спорта. Признаюсь честно - современная молодёжь задает высокую планку! Их мастерство впечатляет! Спасибо всем, кто сегодня с нами! Спорт объединяет, вдохновляет и делает наш город сильнее. Вперёд, Псков!» - сообщил Борис Елкин.