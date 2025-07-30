Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Альберт Жалилов в отеле «Покровский»
Господин Рейтингомер
Бизнес В Великих Луках
Плюсы РКО в банке ПСБ
Легким десертам — легкая сметана
Вкусно и полезно Гастрогид по Псковской области
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Псков Летние террасы
Мошенники под видом операторов
Баня «Гельдт» Открывается 1 августа
город благодарен ТОСам
новые возможности приобретения жилья в Пскове
Вакансии в «Россетях»
Комфортные и безопасные
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё Спорт 30.07.2025 14:190 «Арбузный старт» анонсировали организаторы забегов в Пскове 30.07.2025 18:020 Пилоты-чемпионы сверхлегкой авиации выступят на Кубке России в Середке 30.07.2025 14:190 «Арбузный старт» анонсировали организаторы забегов в Пскове 29.07.2025 07:000 Гонки с препятствиями собрали более 40 экстремалов в День города Пскова 28.07.2025 20:400 Псковский боксёр одержал победу на соревнованиях «Кубок губернатора Воронежской области А. В. Гусева» 28.07.2025 19:400 Псковская тхэквондистка Виктория Петроченко завоевала «серебро» на чемпионате и первенстве мира в ОАЭ
 
 
 
Самое популярное 24.07.2025 10:042 Соцфонд с 1 августа увеличит страховые пенсии россиян 29.07.2025 12:460 Порховский терапевт скончался во время приема 23.07.2025 10:031 Поползновения в трусы 27.07.2025 08:204 Шесть БПЛА сбили в Псковской области 24.07.2025 17:070 Девушка утонула на псковском пляже
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Пилоты-чемпионы сверхлегкой авиации выступят на Кубке России в Середке

30.07.2025 18:02|ПсковКомментариев: 0

Открытые соревнования в рамках чемпионата и Кубка России по спорту сверхлегкой авиации пройдут с 4 по 14 августа на территории авиацентра «Середка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены и команды субъектов Российской Федерации, прошедшие региональные отборочные туры, в различных дисциплинах: автожир, дельталет, микросамолет. В их числе спортсмены Псковской области, которые являются призерами чемпионата Европы 2019 года, а также призерами и чемпионами России по спорту сверхлегкой авиации.

Церемония открытия чемпионата России состоится 4 августа 2025 года в 12.00 на территории авиацентра «Середка».

В рамках программы чемпионата спортсмены будут состязаться между собой в мастерстве пилотирования воздушных судов, умении ориентироваться на местности и способности владеть собой в тяжелых условиях полета.

У зрителей будет возможность пообщаться с пилотами, понаблюдать за подготовкой техники к очередному заданию, узнать об особенностях того или иного воздушного судна и даже посидеть в кабине пилота.

Более подробную информацию о регламенте и проведении чемпионата и Кубка России можно найти на сайте.

Организатором соревнований выступает Псковская областная общественная организация «Федерация спорта сверхлегкой авиации» при поддержке объединенной федерации спорта сверхлегкой авиации России «ОФ СЛА России»», министерства спорта Псковской области и Центра спортивной подготовки России.

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?
В опросе приняло участие 146 человек
30.07.2025, 19:290 Псковича будут судить за убийство собутыльника 9 Мая 30.07.2025, 19:060 В Пскове скачок напряжения привел перебоям в водоснабжении 30.07.2025, 19:010 Укушенного клещом псковича вылечили от болезни Лайма 30.07.2025, 18:360 Госдума предложила обязать иностранцев верифицироваться на сайтах знакомств
30.07.2025, 18:150 Михаил Вяткин: Конфликты в обкоме КПРФ не связаны с давлением извне 30.07.2025, 18:150 «Зверьё моё»: Жизнь с глухим бульдогом-альбиносом 30.07.2025, 18:020 Пилоты-чемпионы сверхлегкой авиации выступят на Кубке России в Середке 30.07.2025, 17:590 «Круглый стол»: Выдвижение кандидатов на муниципальные выборы-2025. ВИДЕО
30.07.2025, 17:581 Последнему организатору праздника «Дед Мороз начало…» в Пскове назначили штраф 30.07.2025, 17:320 Грозы и до +30 градусов прогнозируют в Псковской области 31 июля 30.07.2025, 17:240 Опубликована программа изборского фестиваля исторической поэзии «Словенское поле» 30.07.2025, 17:140 «Экосреда»: Школьное экологическое волонтерство в Острове. ВИДЕО
30.07.2025, 17:130 Жители Псковской области могут принять участие в международном конкурсе «ЭкоМир» 30.07.2025, 16:580 700 псковских семей воспользовались возможностью получить остаток маткапитала 30.07.2025, 16:500 Артур Гайдук: У «Яблока» не возникло трудностей с поиском кандидатов на выборы 30.07.2025, 16:410 Российского комика сняли с рейса из-за пьяного дебоша в Калининграде
30.07.2025, 16:300 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 31 июля 30.07.2025, 16:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 30 июля 30.07.2025, 16:180 Второй секретарь обкома КПРФ прокомментировал участие членов партии в выборах в качестве самовыдвиженцев 30.07.2025, 16:010 Москвич выплатил компенсацию за ДТП после изъятия смартфона псковскими приставами
30.07.2025, 15:560 Псковский бронировщик труб-стропальщик Сергей Борисов победил в конкурсе «Лучший по профессии» 30.07.2025, 15:540 Почему Олег Брячак возглавляет списки кандидатов во всех районах, пояснили в «Справедливой России» 30.07.2025, 15:470 Отпевание умершего на приеме врача порховской больницы пройдет в Троицком соборе 30.07.2025, 15:450 Чердак драмтеатра в одном из российских городов готовят под сцену
30.07.2025, 15:430 Новый жилой комплекс «Атмосфера» в Пскове: комфорт, тишина и инфраструктура рядом с домом 30.07.2025, 15:410 На трассе А-122 в Псковской области ограничат движение из-за ремонта моста через реку Насву 30.07.2025, 15:350 Яркая ли у нас кампания, можно будет судить после регистрации — Игорь Романов 30.07.2025, 15:170 СОБЫТИЕ: Открытие офиса регионального отделения «Деловой России»
30.07.2025, 15:071 Шанс на солнечную и сухую погоду в августе очень большой – Тала Нещадимова 30.07.2025, 14:580 Виновнику смертельного ДТП в пустошкинской деревне Алоль ужесточили наказание 30.07.2025, 14:570 Антон Минаков: Мы станем второй партией – это не голословные заявления 30.07.2025, 14:540 Экоактивистка: С взрослым поколением работать сложнее
30.07.2025, 14:510 Кто заплатит долги по капремонту за предыдущего собственника, ответили псковичам 30.07.2025, 14:450 На сотрудников Псковской таможни с 1 сентября возложат новые функции 30.07.2025, 14:410 Ветераны СВО могут бесплатно научиться востребованной профессии 30.07.2025, 14:321 Синоптики прогнозируют ливни и грозы в Псковской области на этой неделе
30.07.2025, 14:300 Жители Пскова подружились с ИИ-компаньонами — аналитики 30.07.2025, 14:190 «Арбузный старт» анонсировали организаторы забегов в Пскове 30.07.2025, 14:160 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 30.07.2025, 14:080 Псковский «Магеллан» оспаривает исключение павильона из списка разрешенных торговых мест
30.07.2025, 13:550 За долги по алиментам россиянина лишили квартиры и земельного участка 30.07.2025, 13:540 Главное, чтобы кандидатами были ответственные люди — Андрей Козлов 30.07.2025, 13:500 Росстандарт поддержал дополнительные требования к маркировке вейпов 30.07.2025, 13:370 Наталья Федорова: Благоустройство у Адворицкого ДК — это заслуга ТОС
30.07.2025, 13:340 Дети заинтересованы в экоуроках — псковский эковолонтер 30.07.2025, 13:320 Обмерные работы производят в усадьбе Строгановых в порховской деревне Волышово 30.07.2025, 13:250 Почти 40 тонн вишни уничтожат из-за опасного заболевания на складе в Псковской области 30.07.2025, 13:180 Проект «Территория добра» прошёл в Псковской области
30.07.2025, 13:080 Для студентов в туриндустрии в 2025 году выделят более 80 тысяч бюджетных мест 30.07.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция «круглого стола»: итоги выдвижения кандидатов на муниципальные выборы-2025 30.07.2025, 12:550 15 лет может получить пскович за сбыт наркотиков в значительном размере 30.07.2025, 12:520 РКН ограничил доступ к сервису Speedtest
30.07.2025, 12:460 Гости праздника «Воевода Шуйский» смогут представить себя в роли подьячих приказной избы 30.07.2025, 12:340 Псковичей приглашают посетить экскурсию по следам воинской доблести в День ВДВ 30.07.2025, 12:310 Иногда приходится доказывать детям свою правоту – псковская экоактивистка 30.07.2025, 12:280 План по лесовосстановлению в Псковской области выполнен на 115%
30.07.2025, 12:210 Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона 30.07.2025, 12:140 Порядка 250 человек смогут пользоваться интернетом благодаря новой вышке в псковской деревне Адворицы 30.07.2025, 12:090 Прокуроры выявили около 500 коррупционных нарушений в Псковской области за полгода 30.07.2025, 12:040 Власти Петербурга объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильной жары
30.07.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Школьное экологическое волонтерство в Острове 30.07.2025, 11:530 Сотрудники МЧС «спасли» культурные ценности Псковского музея-заповедника  30.07.2025, 11:490 Фестиваль «Наше море» не состоится в этом году в Гдове 30.07.2025, 11:450 T1 Интеграция получила статус золотого партнера компании Eltex
30.07.2025, 11:400 Подрядчик приступает к работам на общественной территории в псковской Середке 30.07.2025, 11:370 Бастрыкин поручил провести проверку ненадлежащего электроснабжения в Плюсском округе 30.07.2025, 11:360 Псковский музей подготовил новые абонементы для школьников и студентов 30.07.2025, 11:300 Сквер в псковской деревне Неелово-1 готов на 98%
30.07.2025, 11:270 Круглый стол: итоги выдвижения кандидатов на муниципальные выборы-2025 30.07.2025, 11:190 21% псковичей при отсутствии работы в первую очередь отправились бы путешествовать — опрос 30.07.2025, 11:120 Верховный суд освободил инвалида II группы от долга по алиментам 30.07.2025, 11:010 «Экосреда»: Школьное экологическое волонтерство в Острове
30.07.2025, 10:560 Двор в псковской деревне Писковичи благоустроили благодаря активным жителям 30.07.2025, 10:430 Доклад главы Великих Лук заслушают на очередном заседании гордумы 1 августа 30.07.2025, 10:410 Управление Росгвардии приглашает жителей Пскова на службу в ОМОН «Кром» 30.07.2025, 10:240 Сажа в дымоходе горела в бежаницкой деревне Аксеново
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru