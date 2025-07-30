Спорт

Пилоты-чемпионы сверхлегкой авиации выступят на Кубке России в Середке

Открытые соревнования в рамках чемпионата и Кубка России по спорту сверхлегкой авиации пройдут с 4 по 14 августа на территории авиацентра «Середка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены и команды субъектов Российской Федерации, прошедшие региональные отборочные туры, в различных дисциплинах: автожир, дельталет, микросамолет. В их числе спортсмены Псковской области, которые являются призерами чемпионата Европы 2019 года, а также призерами и чемпионами России по спорту сверхлегкой авиации.

Церемония открытия чемпионата России состоится 4 августа 2025 года в 12.00 на территории авиацентра «Середка».

В рамках программы чемпионата спортсмены будут состязаться между собой в мастерстве пилотирования воздушных судов, умении ориентироваться на местности и способности владеть собой в тяжелых условиях полета.

У зрителей будет возможность пообщаться с пилотами, понаблюдать за подготовкой техники к очередному заданию, узнать об особенностях того или иного воздушного судна и даже посидеть в кабине пилота.

Более подробную информацию о регламенте и проведении чемпионата и Кубка России можно найти на сайте.

Организатором соревнований выступает Псковская областная общественная организация «Федерация спорта сверхлегкой авиации» при поддержке объединенной федерации спорта сверхлегкой авиации России «ОФ СЛА России»», министерства спорта Псковской области и Центра спортивной подготовки России.