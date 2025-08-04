Спорт

На вечернюю пробежку «5 вёрст» приглашают псковичей

Команда «5 вёрст Псков» приглашает всех желающих на совместную беговую тренировку сегодня, 5 августа, сообщили в группе бегового движения в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: «5 верст Псков» / «ВКонтакте»

«Пробежка в комфортном темпе по красивейшей трассе в компании единомышленников, радость общения, обсуждение планов на предстоящие выходные, насыщенные яркими спортивными событиями, порция эндорфинов от движения вперед к лучшей версии себя», - обратилась к псковичам команда организаторов.

Тренировка пройдет во вторник, 5 августа. Время - 19:00. Место встречи - улица Профсоюзная, дом 16.