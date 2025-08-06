Спорт

В Пскове состоится мультиспортивный фестиваль, посвященный Дню физкультурника

9 августа в Финском парке возле Советского моста состоится мультиспортивный фестиваль, посвященный Дню физкультурника, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта Псковской области.

На площадке будут представлены различные спортивные федерации. Они познакомят желающих со своими видами спорта. Мультиспортивный фестиваль в Финском парке это только часть масштабной эстафеты, которая пройдет в Пскове в День физкультурника, но именно здесь соберется больше всего представителей разных видов спорта.

Заявлены следующие виды спорта: автоспорт, армрестлинг, гиревой спорт, компьютерный спорт, пилонный спорт и воздушная гимнастика, радиоспорт, спортивный туризм, таврели, фехтование, спортивно-прикладное собаководство и кинологический спорт, КУДО, настольный теннис.

Кроме этих площадок запланирована торжественная часть с вручением грамот и благодарственных писем, показательные выступления спортсменов разных направлений и песни от дуэта «Фортэ».

Программа.