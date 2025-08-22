Спорт

ГТО доступно для всех — президент псковской областной федерации

Отличительные черты многоборья ГТО назвала победитель гонок с препятствиями Bison race, призер Всероссийских народных игр ГТО и президент Федерации многоборья ГТО Псковской области Алена Воробьёва в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди».

«Многоборье ГТО — это официально признанный вид спорта, который включает в себя набор упражнений, доступных всем желающим. Существуют разные форматы соревнований: можно выполнять комплекс за определенное время или участвовать в отдельных дисциплинах, где выбираются победители», — отметила Алена Воробьева.

Гостья студии также подчеркнула, что в рамках многоборья есть категория «Иду на рекорд», где в каждой возрастной группе определяются лучшие по отжиманиям, подтягиваниям и другим упражнениям.

«Основное отличие многоборья ГТО в том, что это полноценный вид спорта с разрядами и званиями. Мы рады, что у нас есть деление на новичков в категории "Первая попытка" для тех, кто только начинает. Например, там нужно присесть 5 раз или отжаться с колен 10 раз», — добавила президент федерации.

Алена Воробьева подчеркнула, что многоборье ГТО доступно для всех, начиная с 6 лет, и включает дисциплины для детей и участников старше 70 лет, которые также могут завоевывать медали.

«Пару лет назад ввели формат народных игр ГТО в онлайн-формате, что делает спорт еще более доступным для всех», — заключила спортсменка.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.