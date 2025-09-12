Псковcкая обл.
Спорт

Чемпионат Псковской области по силовому экстриму прошел в Пскове

15.09.2025 21:20|ПсковКомментариев: 0

14 сентября на стадионе «Машиностроитель» в Пскове состоялся второй по счету Чемпионат Псковской области по силовому экстриму. Среди участников была и корреспондент Псковской ленты новостей Елена Демченкова.

Фотографии: Елена Демченкова

Соревнования проходили по принципу многоборья. Каждый спортсмен выполнил четыре разных упражнения. Особенностью силового экстрима являются неудобные снаряды и тяжелые веса. Именно необычность снарядов и упражнений привлекают участников из других видов спорта.

Участников приветствовал президент Федерации силового экстрима Антон Ковалев, он пожелал всем огромной удачи, обойтись без травм и только белых огней на помосте (белые огни означают положительную судейскую оценку).

Гантель и бревно

Первым упражнением для женщин стал подъем гантели одной рукой на количество раз за одну минуту. У Екатерины Антоновой в категории до 64 кг вес гантели был 15 кг, и она выполнила 18 подъемов. У Елены Демченковой в категории до 72 кг вес гантели был 17,5 кг, она сделала 14 подъемов. Обе участницы из Пскова.

Мужчины поднимали снаряд «бревно». Бревно было металлическим, с ручками, по бокам в него добавляли вес на небольших блинах. Вес бревна в разных категориях был разный.

 

Чемпион прошлого года Сергей Евсеев из Великих Лук в категории мужчин до 80 кг поднял бревно весом 50 кг 11 раз.

Пскович, чемпион Псковской области по пауэрлифтингу Александр Ефимов в категории до 90 кг поднял бревно весом 55 кг 12 раз, и это максимальное количество раз среди мужчин.

Самый молодой участник Максим Герасимов из Невеля в категории до 105 кг поднял бревно весом 65 кг 8 раз. Прошлогодний чемпион Владимир Малюков такое же бревно поднял 11 раз.

В категории свыше 105 кг соревновалось тоже два участника. Тяжелее всего пришлось Ивану Семишину из Пскова, он поднял бревно весом 70 кг четыре раза, причем последний на морально-волевых усилиях. Как рассказал Иван, он раньше занимался стрельбой, а в тренажерный зал ходит всего один месяц. Хотя по его хорошим силовым показателям, так и не скажешь. Прошлогодний чемпион Сергей Фролов поднял бревно весом 70 кг 8 раз. Перед началом соревнований Сергей признавался в интервью, что год был тяжелым, и тренировок было немного, но, несмотря на эти сложности, вновь показал всем свою мощь.

Становая тяга

Вторым упражнением стала становая тяга на максимальный вес. Это упражнение хорошо знакомо пауэрлифтерам, разве что тянуть в силовом экстриме разрешено только в классической постановке ног на ширине плеч, и никакого «сумо».

Елена Демченкова потянула 95 кг, что совсем немного для того же пауэрлифтинга, но вполне результат для тех, кто тягой не занимается. Екатерина Антонова потянула почти в два раза больше своего веса — 125 кг. Сергей Евсеев в категории до 80 кг потянул 210 кг.

У каждого участника было три попытки. Но абсолютному чемпиону Псковской области по пауэрлифтингу Александру Ефимову хватило двух. Во второй попытке ему навесили на 10 кг больше, он вытянул эти 250 кг, и на третью попытку не пошел. Вес 250 кг стал максимальным на этом чемпионате.

В тяжелых категориях более опытные спортсмены вновь обошли молодых. В категории до 105 кг сильнее был Владимир Малюков с результатом 220 кг, на втором месте Максим Герасимов с результатом 190 кг.

В категории свыше 105 кг первым стал Сергей Фролов с результатом 200 кг. На втором месте Иван Семишин с тягой 180 кг. И снова тяжело пришлось Ивану. В первом подходе он по незнанию бросил штангу после выполнения упражнения, и ему не засчитали подход. Во втором не смог вытянуть 180 кг. В третьем же его снабдили поясом Владимира Малюкова, и он спокойно взял этот вес. Вот что чемпионский пояс делает!

Конкурсы для зрителей

В перерывах между упражнениями ведущий и тренер Александр Дмитриев развлекал зрителей силовыми конкурсами. Первым стал конкурс на удержание молота. Но он оказался слишком прост даже для детей. А вот второй был весьма серьезным. В конкурсе «Серебряная пуля» от федерации армрестлинга Псковской области нужно было удержать металлическую «пулю», зажав ее металлическим эспандером. Для женщин и подростков был эспандер с нагрузкой на 35 кг, для мужчин на 50 кг. Наибольшего успеха достиг армрестлер Ярослав Иванов, он держал пулю 56 секунд, всего 4 секунд не хватило до заявленной в конкурсе 1 минуты. Все участники конкурсов для зрителей получили призы от спонсоров.

 

Прогулка фермера

Третьим упражнением на чемпионате была «прогулка фермера. Спортсмены должны были за минуту пройти максимальное расстояние, неся в руках тяжелый вес. Больше всего метров пробежали женщины: 95 метров Екатерина Антонова и 94 метра Елена Демченкова. Наверное так получилось потому, что у них был наиболее легкий вес: чуть меньше собственного.
У мужчин же веса были значительно больше собственных: от 140 до 200 кг, а преодоленные расстояния сократились в два раза. Разве что Сергей Евсеев с весом по 70 кг в каждой руке тоже пробежал много — 80 метров.

Кантование покрышки

Сергей удивил всех и в заключительном упражнении — кантование покрышки. Вместо заявленной для его категории покрышки весом 150 кг он вызвался кантовать огромную покрышку весом 250 кг, то есть сразу на 100 кг больше. Впрочем, будучи единственным участником в категории, он совершенно ничего не терял. Зато так ему было интереснее.

 

Женщины кантовали самую маленькую покрышку весом 90 кг, которую ведущий Александр Дмитриев назвал Любовь. Среднюю весом в 150 кг назвали Надеждой, а самую большую Верой, потому что в нее нужно просто верить.

Кантование покрышки предлагали и зрителям в качестве развлечения. Сначала они выходили неохотно, но затем у них проснулся интерес, что неудивительно, когда зрители не просто прохожие, а и сами завсегдатаи тренажерных залов и различных силовых соревнований.

Чемпионы области

Чемпионами Псковской области по силовому экстриму в 2025 году стали:

  • Екатерина Антонова (Псков) в категории женщин до 64 киллограм
  • Елена Демченкова (Псков) в категории женщин до 72 киллограм
  • Сергей Евсеев (Великие Луки) в категории мужчин до 80 киллограм
  • Александр Ефимов (Псков) в категории мужчин до 90 киллограм
  • Владимир Малюков (Псков) в категории мужчин до 105 киллограм
  • Сергей Фролов (Великие Луки) в категории мужчин свыше 105 киллограм
 

Победителей и призеров организаторы наградили дипломами, медалями и ценными призами от спонсоров, а также пригласили в новый зал силового экстрима, который вот-вот откроется в микрорайоне Овсище. Пьедесталом для награждения послужили те самые покрышки: Вера, Надежда и Любовь.

Организаторы и участники чемпионата призывают всех принимать участие в таких состязаниях, ведь чем больше будет участников, тем интереснее борьба и зрелищнее мероприятие.

