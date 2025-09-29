Спорт

Ветераны СВО представляют Псковскую область на «Кубке защитников Отечества»

Команда Псковской области участвует в межрегиональном «Кубке защитников Отечества — Владимирская Русь 2025». Соревнования проходят в городе воинской славы Коврове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковскую область представляют участники специальной военной операции, ветераны боевых действий из Пскова и Великих Лук — Алексей Подковырин, Сергей Вдовин, Никита Ясаков, Александр Поддуев, Юрий Григорьев, Николай Алексеев, Артур Питке, Максим Андреев, Василий Могрицкий, Максим Кашков, Байгельды Нурмурадов во главе с тренером по волейболу сидя Сергеем Кошелевым.

Всего в соревнованиях принимают участие более 130 ветеранов специальной военной операции из 15 регионов России: Липецкой, Архангельской, Псковской, Ярославской, Рязанской, Ивановской, Костромской, Калужской, Тверской, Тульской, Нижегородской, Московской, Владимирской областей, Москвы и Республики Мордовии.

Сильнейшие из них будут определены в пулевой стрельбе, плавании, настольном теннисе, дартсе, спортивном метании ножа, пауэрлифтинге, в командных соревнованиях по волейболу сидя. Торжественное открытие «Кубка Защитников Отечества — Владимирская Русь» прошло на площадке СК «Молодежный».

Фотографии пресс-службы регионального филиала фонда «Защитники Отечества»