Спорт

Сотрудники Арбитражного суда Псковской области выполнили нормативы ГТО

Судьи и сотрудники Арбитражного суда Псковской области приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО вчера, 18 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале Арбитражного суда Псковской области.

Фото здесь и далее: Арбитражный суд Псковской области/ Telegram-канал

Сдача нормативов проходила на стадионе «Машиностроитель». Свой уровень подготовки участники проверили в таких упражнениях как бег на короткие и длинные дистанции, подтягивания, отжимания и другие.

«Все участники продемонстрировали хорошую физическую подготовку, волю к победе и готовность к труду и обороне!», - написали в Telegram-канале.