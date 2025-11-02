Воспитанники псковской «Бригантины» заняли первые места на соревнованиях «Аэроосень»

Воспитанники псковской спортивной школы «Бригантина» заняли первые места на международных соревнованиях по спортивной аэробике «Аэроосень-2025», которые прошли 31 октября - 2 ноября в Минске, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивной школе.
Фото: спортивная школа «Бригантина»
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Республики Беларусь (Гомельская, Могилевская, Минская область) и Российской Федерации (Владимирская, Ивановская, Псковская, Московская, Смоленская, Ленинградская, Калининградская, Ульяновская, Ярославская область).
Воспитанники спортшколы «Бригантина» показали следующие результаты:
Группа
1 место – Виктория Мартынова, Тая Игошкина, Вероника Громова, Дарья Меликидзе, Дарья Жбанова.
Танцевальная гимнастика
1 место - Виктория Мартынова, Тая Игошкина, Вероника Громова, Дарья Меликидзе, Дарья Жбанова, Яна Колесникова, Есения Крахмалец, Екатерина Кузнецова.
Гимнастическая платформа
1 место - Виктория Мартынова, Дарья Жбанова, Есения Крахмалец, Екатерина Кузнецова, Милена Михайлова, Мария Алексеева, Арина Белова.
Трио
2 место – Яна Колесникова, Вероника Громова, Есения Крахмалец.
Танцевальная гимнастика
1 место - Илона Кулиева, Ульяна Мусатова, Василиса Кабирова, Анна Звягина, Вероника Мартынова, Татьяна Тебнева, Софья Левина, Виктория Яковлева.
Группа
3 место – Илона Кулиева, Ульяна Мусатова, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова, Анна Звягина.
Соло девочки из 70 участниц
3 место – Илона Кулиева.
Тренер-преподаватель Инна Мартынова.