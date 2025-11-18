Спорт

Cтало известно, сколько зарабатывают великолукские футболисты и как «Луки-Энергия» остается на плаву

Как великолукской футбольной команде «Луки-Энергия» удается оставаться на «плаву» и показывать достойный результат, рассказал президент Федерации футбола Псковской области Сергей Поварещенков в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Это консолидация усилий всех структур. Прежде всего, это поддержка правительства области в лице губернатора и городской администрации Великих Лук. Наша власть заинтересована в том, чтобы команда была, потому что это интересно жителям города, болельщикам, футболу. И мы, конечно, ведем большую работу для того, чтобы эта команда существовала и привлекала молодых воспитанников спортивных школ региона», - поделился гость студии.

Президент федерации отметил, что это очень трудный процесс. Он небыстрый, потому что существует отток молодых ребят.

«Чтобы удержать футболистов, нужно какие-то условия для них создавать. У нас очень большая связь с Академией физической культуры и спорта Великих Лук (ВЛГАФК - ред.), и поэтому у ребят, которые играют в футбольном клубе, есть возможность и учиться, и играть, это большой плюс», - пояснил Сергей Поварещенков.

Что касается заработных плат в футбольном клубе «Луки-Энергия», молодые футболисты получают от 10 тысяч рублей, продолжил он. «Но для ребят с опытом игры, которые приглашаются, мы находим "золотую середину", чтобы сейчас клуб играл и добивался каких-то побед, желательно значимых. У них оплата до 50 тысяч. Тренерский штаб не может пригласить тех футболистов, которых они хотят, потому что зарплата у всех игроков достаточно высокая. Поэтому мы рассчитываем на тех, кто хочет играть, кто хочет добиваться результата, кто хочет показывать себя в футболе. Ориентируемся на это и на общий бюджет нашего клуба», - пояснил Сергей Поварещенков.

В целом бюджет клуба, по меркам футбола, небольшой - до 38 миллионов. «

Это не секретная информация. Есть все данные отчетов. Понятно, что хочется развиваться и расти клубу и в финансовом плане. Но мы стараемся это делать постепенно, потихоньку», - сказал президент федерации.

По его словам, и в будущем в этом клубе будут играть в основном воспитанники псковского футбола. «В этом году у нас в заявке 11 футболистов из Великих Лук и плюс два псковских опытных футболиста, которые делают игру качественнее. В следующем году пополнение до 15 футболистов», - заключил Сергей Поварещенков.