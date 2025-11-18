Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Завершается строительство «Надвратного дома»
Господин Рейтингомер
где подают лучший завтрак
«Культурный код» крылатые выражения
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Как устроить свидание мечты?
Работа в «Россети Северо-Запад»
Новогодний корпоратив
ESG-активность на Некрасова
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Дорогу педагогу
вопросы о муниципальной реформе
77 лет на страже прав трудящихся
Город Рождества
 
 
 
ещё Спорт 18.11.2025 16:390 «Беседка»: О проблемах и перспективах футбола Псковской области. ВИДЕО 21.11.2025 15:270 Второй региональный «Кубок защитников Отечества» пройдет в Пскове 12-13 декабря 20.11.2025 14:180 В Островском округе планируют открыть новый зал единоборств 20.11.2025 11:240 Великолукские лучники завоевали медали на всероссийском турнире «Кубок сильнейших» 20.11.2025 11:060 Спартакиада трудовых коллективов пройдет в Пскове 30 ноября 20.11.2025 08:400 Чемпионат и первенство Пскова по карате пройдут в субботу
 
 
 
Самое популярное 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 15.11.2025 19:541 Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове 16.11.2025 13:401 Фотофакт: Благоустройство территории началось вокруг здания бывшего казино в Пскове 18.11.2025 20:030 Татьяна Лозницкая назначена врио министра образования Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Второй региональный «Кубок защитников Отечества» пройдет в Пскове 12-13 декабря

21.11.2025 15:27|ПсковКомментариев: 0

Второй региональный «Кубок защитников Отечества» пройдет в Пскове 12-13 декабря, сообщили в Telegram-канале «Защитники Отечества | Псковская область».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Защитники Отечества | Псковская область»

На спортивное мероприятие приглашают ветеранов боевых действий — как бойцов специальной военной операции, так и участников других вооруженных конфликтов, с инвалидностью и без.

На Кубке разыграют награды в следующих дисциплинах: волейбол сидя, армрестлинг, пауэрлифтинг (жим лежа), пулевая стрельба, стрельба из лука, плавание, дартс и нарды.

 

Соревнования пройдут на трёх площадках:

  • 12 декабря в спортивном комплексе «Олимп» (Псковский район, д. Борисовичи, ул. Балтийская, 11а) состоятся волейбол сидя, армрестлинг, пауэрлифтинг, плавание, дартс и нарды;
  • 13 декабря пулевая стрельба пройдет в стрелковом тире ДОСААФ по адресу: ул. Гоголя, 25а;
  • Стрельба из лука состоится 13 декабря в легкоатлетическом манеже стадиона «Машиностроитель» (г. Псков, ул. Кузнецкая, 25).

Желающие принять участие должны до 1 декабря отправить заполненную заявку на электронную почту: veteransvo-pskov@mail.ru. 

Организаторы мероприятия — министерство спорта Псковской области, филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области, региональная Ассоциация ветеранов СВО/Школа адаптивного спорта Псковской области и Федерация спорта лиц с ПОДА Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 127 человек
21.11.2025, 16:560 Бритье по максимуму: цены на станки в России взлетели до рекордных значений 21.11.2025, 16:400 «Прессинг»: Инсайды против фактчекинга, победа агентства ОБС и право первой новости. ВИДЕО 21.11.2025, 16:270 Эксперт рассказал, как настроить мобильный интернет без лишних рисков 21.11.2025, 16:250 Mitsubishi Space Star конфисковали у жителя Пыталовского округа за нетрезвую езду
21.11.2025, 16:210 Большинство псковичей считает допустимым искать новую работу, не уволившись — опрос 21.11.2025, 16:160 Жизнь превратилась в музейное дело: как Светлана Мельникова стала деятелем искусства 21.11.2025, 15:550 «Дневной дозор»: Нужно ли отказаться от партийных списков на выборах? 21.11.2025, 15:510 Музей-заповедник «Изборск» напомнил о перевыпуске Пушкинской карты с 1 января
21.11.2025, 15:480 В псковской деревне Родина появился 4G-интернет 21.11.2025, 15:460 Социальную защиту работников обсудили с главами трех округов Псковской области 21.11.2025, 15:420 Один бетонщик на пять инженеров: стройке угрожает кадровый разрыв 21.11.2025, 15:350 Суд обязал подрядчика исправить дефекты капремонта фасада дома в Дно
21.11.2025, 15:300 Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных состоялось в Печорах 21.11.2025, 15:270 Второй региональный «Кубок защитников Отечества» пройдет в Пскове 12-13 декабря 21.11.2025, 15:250 На границе РФ в Псковской области у пассажира автобуса изъяли более 2,5 млн рублей 21.11.2025, 15:180 День приёмов псковских участников СВО по социальным вопросам проведет «Единая Россия»
21.11.2025, 15:050 Участок дороги на улице Рокоссовского перекроют в Пскове 21.11.2025, 15:030 Светлана Мельникова: Из детских воспоминаний династии врачей в мир музыки и культуры 21.11.2025, 14:380 «Беседка»: «Мисс и Миссис Псков-2025» накануне финала 21.11.2025, 14:340 Российские учёные применяют ИИ для отслеживания популяции волков
21.11.2025, 14:300 Дорогу педагогу: как Псковская область ищет учителей для своего будущего 21.11.2025, 14:290 «Дед Мороз фест» с призовым фондом 100 тысяч рублей пройдет в Пскове 21.11.2025, 14:260 Игорь Руденя посетил объекты промышленности и социальной сферы Псковского региона 21.11.2025, 14:170 «Придумано и сделано в России»: серия подсвечников «Природа севера»
21.11.2025, 14:140 Крестный ход вокруг Пскова совершили прихожане храма Димитрия Солунского 21.11.2025, 14:120 На выходных в ресторане «СтругановЪ» пройдут творческие мероприятия для детей и взрослых 21.11.2025, 14:070 Группа «Бригадный подряд» даст концерт в Пскове 21 ноября 21.11.2025, 14:030 Юрий Бурлин назвал причину снижения компенсационных платежей за сброс сточных вод
21.11.2025, 13:480 Мошенники обманули псковича под предлогом оказания интимных услуг 21.11.2025, 13:420 Годовая инфляция в Псковской области в октябре замедлилась и составила почти 9% 21.11.2025, 13:350 Интерактив: Освободите жителей Писковичской волости от транспортного налога! 21.11.2025, 13:210 Председателя Контрольно-счетной палаты Пскова предложили переизбрать на новый срок 
21.11.2025, 13:180 Открылась XI научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» 21.11.2025, 13:080 В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из бара. ВИДЕО 21.11.2025, 13:060 Конфликт из-за скидок на маркетплейсах вышел на новый уровень 21.11.2025, 13:030 Принимать бюджет Пскова в первом чтении будут на сессии гордумы 28 ноября
21.11.2025, 12:530 В Пушкинском заповеднике открывают «Петровское» и объявляют санитарные дни в «Тригорском» 21.11.2025, 12:410 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» со Светланой Мельниковой 21.11.2025, 12:390 Минздрав разрешил использовать две инновационные вакцины против рака 21.11.2025, 12:330 Авито Услуги: В России стартовал просветительский проект «Безопасный ремонт»
21.11.2025, 12:290 Volkswagen и трактор столкнулись на перекрестке улиц Индустриальной и Новаторов в Пскове 21.11.2025, 12:260 «На пятой передаче»: Оказание первой медпомощи при ДТП. ВИДЕО 21.11.2025, 12:170 За поджог четырех вышек сотовой связи задержали 22-летнюю уроженку Пскова 21.11.2025, 12:150 Псковичей приглашают на акцию «Великий и могучий» в палаты у Сокольей башни
21.11.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Инсайды против фактчекинга, победа агентства ОБС и право первой новости 21.11.2025, 12:030 Приставы взыскали ущерб за работу МВД на митинге с карты Льва Шлосберга* 21.11.2025, 11:540 64-летний мужчина пропал в печорской деревне Замошье 21.11.2025, 11:470 Сбер назвал три стратегических направления развития ИИ в кибербезопасности
21.11.2025, 11:450 Госдума приняла закон о введении технологического сбора с 1 сентября 2026 года 21.11.2025, 11:430 Сергей Шнуров стал королем новогодних корпоративов с гонораром в 27 млн рублей 21.11.2025, 11:400 В музее-заповеднике «Изборск» вспоминают академика Валентина Седова, создавшего «паспорт российской государственности» 21.11.2025, 11:360 Жилой дом горел в псковской деревне Ершово
21.11.2025, 11:340 Десять рэперов отобрались в седьмой сезон Pskov Rap Competition. ФОТО 21.11.2025, 11:290 «Чай втроем»: Светлана Мельникова о чертополохе, голодных экскурсоводах и музейной профдеформации 21.11.2025, 11:220 Михаил Ведерников возглавил делегацию на Днях Псковской области в Витебске 21.11.2025, 11:180 «Пастырь»: О молитве «Отче наш». ВИДЕО
21.11.2025, 11:070 При съезде Volkswagen в кювет в Великолукском округе пострадали два пассажира 21.11.2025, 11:000 Александр Котов: Современная налоговая служба – это сплав высоких технологий и богатого опыта 21.11.2025, 10:580 Причиной смертельного пожара в Усвятах стало неосторожное обращение с огнем 21.11.2025, 10:450 Заключён контракт на ремонт проезда за псковским лицеем №25
21.11.2025, 10:380 Начальником Псковского линейного отдела МВД на транспорте стал Александр Федоров 21.11.2025, 10:350 Как правильно вызвать скорую помощь на место ДТП, рассказали псковичам 21.11.2025, 10:260 Бутик-отель «Мстиславский» на набережной реки Великой в Пскове выставлен на продажу 21.11.2025, 10:200 В финале конкурса «Мисс Вселенная» победила участница из Мексики
21.11.2025, 10:170 «Прессинг»: Инсайды против фактчекинга, победа агентства ОБС и право первой новости 21.11.2025, 10:130 Сбер показал, как технологии предвосхищают потребности клиентов 21.11.2025, 10:010 Два человека погибли при пожаре в жилом доме в поселке Усвяты 21.11.2025, 10:000 Маршрутка и «Волга» столкнулись на перекрестке улиц Труда и Энтузиастов в Пскове
21.11.2025, 09:501 ИИ против ностальгии из детства 21.11.2025, 09:480 Полицейские провели правовой квиз для псковских школьников 21.11.2025, 09:400 «Дневной дозор»: Пересядут ли россияне на отечественный автопром из-за повышения утильсбора? 21.11.2025, 09:000 СМИ: США ожидают, что Зеленский подпишет мирный план до Дня благодарения
21.11.2025, 08:400 День бухгалтера в России отмечают 21 ноября 21.11.2025, 08:200 В Псково-Печерском монастыре завершилась предварительная приемка работ на Тайловской башне 21.11.2025, 08:100 GigaChat ускоряет анализ резюме и онбординг в ВЭБ.РФ 21.11.2025, 08:000 Работники налоговых органов РФ отмечают свой профессиональный праздник 21 ноября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru