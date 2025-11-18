Второй региональный «Кубок защитников Отечества» пройдет в Пскове 12-13 декабря, сообщили в Telegram-канале «Защитники Отечества | Псковская область».
Фото здесь и далее: Telegram-канал «Защитники Отечества | Псковская область»
На спортивное мероприятие приглашают ветеранов боевых действий — как бойцов специальной военной операции, так и участников других вооруженных конфликтов, с инвалидностью и без.
На Кубке разыграют награды в следующих дисциплинах: волейбол сидя, армрестлинг, пауэрлифтинг (жим лежа), пулевая стрельба, стрельба из лука, плавание, дартс и нарды.
Соревнования пройдут на трёх площадках:
Желающие принять участие должны до 1 декабря отправить заполненную заявку на электронную почту: veteransvo-pskov@mail.ru.
Организаторы мероприятия — министерство спорта Псковской области, филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области, региональная Ассоциация ветеранов СВО/Школа адаптивного спорта Псковской области и Федерация спорта лиц с ПОДА Псковской области.