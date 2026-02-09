Стали известны соперники ФК «Псков» на турнире полпреда в Петербурге

Стал известен календарь XXVII турнира на призы полномочного представителя президента Российской федерации в Северо-Западном федеральном округе. За главный трофей с 16 по 23 февраля поборются десять команд, сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Десять команд разделены на две группы. Групповой этап пройдет 16–21 февраля.

Лидеры двух групп встретятся в финале, а команды, занявшие в таблицах вторые строчки, поспорят за «бронзу». Оставшиеся клубы разыграют места с пятого по десятое. Финальный день турнира — 23 февраля. Матчи пройдут в формате двух таймов по 40 минут.

Состав участников:

Группа «А»: «Динамо-2» (Санкт-Петербург), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург), спортивная школа (СШ) «Ленинградец» (Ленинградская область), СШ №2 ВО «Звезда» (Санкт-Петербург);

Группа «Б»: «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург), «Максима-Нева» (Санкт-Петербург), «Тосно» (Санкт-Петербург), ФК «Звезда» (Санкт-Петербург), ФК «Псков».

Календарь турнира:

16 февраля, понедельник:

09:00 — «Динамо-2» — «Кировец-Восхождение»;

10:45 — «Максима-Нева» — ФК «Звезда»;

12:30 — СШ «Ленинградец» — СШ-2 ВО «Звезда»;

14:15 — «Тосно» — «Алмаз-Антей».

17 февраля, вторник:

11:00 — «Зенит» — СШ «Ленинградец»;

12:45 — ФК «Псков» — «Тосно».

18 февраля, среда:

09:00 — ФК «Звезда» — «Алмаз-Антей»;

10:45 — «Максима-Нева» — ФК «Псков»;

12:30 — «Динамо-2» — «Зенит»;

14:15 — «Кировец-Восхождение» — СШ-2 ВО «Звезда».

19 февраля, четверг:

11:00 — «Алмаз-Антей» — «Максима-Нева»;

12:45 — СШ-2 ВО «Звезда» — «Динамо-2».

20 февраля, пятница:

09:00 — «Тосно» — «Максима-Нева»;

10:45 — «Зенит» — «Кировец-Восхождение»;

12:30 — ФК «Псков» — ФК «Звезда»;

14:15 — СШ «Ленинградец» — «Динамо-2».

21 февраля, суббота:

09:00 — СШ-2 ВО «Звезда» — «Зенит»;

10:45 — «Алмаз-Антей» — ФК «Псков»;

12:30 — ФК «Звезда» — «Тосно»;

14:15 — «Кировец-Восхождение» — СШ «Ленинградец».

23 февраля, понедельник:

09:00 — матч за 9-е место;

10:45 — матч за 7-е место;

12:30 — матч за 5-е место;

14:15 — матч за 3-е место;

16:00 — финал;

17:45 — церемония награждения.

Победитель будет награжден эксклюзивным трофеем, выполненным по заказу ОФФ «Северо-Запад». На приз нанесены гербы субъектов Северо-Западного федерального округа. В прошлом куда обладателем кубка впервые стала СШ «Ленинградец».

Турнир полпреда проводится с 2000 года. Чаще всех победителем становилось петербургское «Динамо» — шесть раз. Четырежды турнир выигрывал ФК «Звезда», по два раза — «Петротрест», «Зенит»-2 и ФК «Ленинградец».

Местом проведения ежегодного турнира полпреда вновь станет Дворец спортивных игр «Зенит» в Санкт-Петербурге.

Все игры будут транслироваться в прямом эфире в сообществе ОФФ «Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».