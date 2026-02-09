 
Спорт

Стали известны соперники ФК «Псков» на турнире полпреда в Петербурге

0

Стал известен календарь XXVII турнира на призы полномочного представителя президента Российской федерации в Северо-Западном федеральном округе. За главный трофей с 16 по 23 февраля поборются десять команд, сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Десять команд разделены на две группы. Групповой этап пройдет 16–21 февраля.

Лидеры двух групп встретятся в финале, а команды, занявшие в таблицах вторые строчки, поспорят за «бронзу». Оставшиеся клубы разыграют места с пятого по десятое. Финальный день турнира — 23 февраля. Матчи пройдут в формате двух таймов по 40 минут.

Состав участников:

  • Группа «А»: «Динамо-2» (Санкт-Петербург), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург), спортивная школа (СШ) «Ленинградец» (Ленинградская область), СШ №2 ВО «Звезда» (Санкт-Петербург);
  • Группа «Б»: «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург), «Максима-Нева» (Санкт-Петербург), «Тосно» (Санкт-Петербург), ФК «Звезда» (Санкт-Петербург), ФК «Псков».

Календарь турнира:

16 февраля, понедельник:

  • 09:00 — «Динамо-2» — «Кировец-Восхождение»;
  • 10:45 — «Максима-Нева» — ФК «Звезда»;
  • 12:30 — СШ «Ленинградец» — СШ-2 ВО «Звезда»;
  • 14:15 — «Тосно» — «Алмаз-Антей».

17 февраля, вторник:

  • 11:00 — «Зенит» — СШ «Ленинградец»;
  • 12:45 — ФК «Псков» — «Тосно».

18 февраля, среда:

  • 09:00 — ФК «Звезда» — «Алмаз-Антей»;
  • 10:45 — «Максима-Нева» — ФК «Псков»;
  • 12:30 — «Динамо-2» — «Зенит»;
  • 14:15 — «Кировец-Восхождение» — СШ-2 ВО «Звезда».

19 февраля, четверг:

  • 11:00 — «Алмаз-Антей» — «Максима-Нева»;
  • 12:45 — СШ-2 ВО «Звезда» — «Динамо-2».

20 февраля, пятница:

  • 09:00 — «Тосно» — «Максима-Нева»;
  • 10:45 — «Зенит» — «Кировец-Восхождение»;
  • 12:30 — ФК «Псков» — ФК «Звезда»;
  • 14:15 — СШ «Ленинградец» — «Динамо-2».

21 февраля, суббота:

  • 09:00 — СШ-2 ВО «Звезда» — «Зенит»;
  • 10:45 — «Алмаз-Антей» — ФК «Псков»;
  • 12:30 — ФК «Звезда» — «Тосно»;
  • 14:15 — «Кировец-Восхождение» — СШ «Ленинградец».

23 февраля, понедельник:

  • 09:00 — матч за 9-е место;
  • 10:45 — матч за 7-е место;
  • 12:30 — матч за 5-е место;
  • 14:15 — матч за 3-е место;
  • 16:00 — финал;
  • 17:45 — церемония награждения.

Победитель будет награжден эксклюзивным трофеем, выполненным по заказу ОФФ «Северо-Запад». На приз нанесены гербы субъектов Северо-Западного федерального округа. В прошлом куда обладателем кубка впервые стала СШ «Ленинградец».

Турнир полпреда проводится с 2000 года. Чаще всех победителем становилось петербургское «Динамо» — шесть раз. Четырежды турнир выигрывал ФК «Звезда», по два раза — «Петротрест», «Зенит»-2 и ФК «Ленинградец».

Местом проведения ежегодного турнира полпреда вновь станет Дворец спортивных игр «Зенит» в Санкт-Петербурге.

Все игры будут транслироваться в прямом эфире в сообществе ОФФ «Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026