Не просто футбол, а праздник: Иван Штылин о турнирной карте сезона и перезагрузке ФК «Псков»

В 2026 году псковичей ждет не только череда официальных футбольных турниров, но и попытка вернуть на трибуны «Машиностроителя» ту самую атмосферу, которой в последние годы не хватало. Такие детали календарного плана на грядущий сезон озвучил директор футбольного клуба «Псков» Иван Штылин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Директор футбольного клуба начал с того, что календарный план остается неизменным, но ключевым вопросом стала судьба второго национального Кубка России. По его словам, изначально в анонсе Российского футбольного союза в турнире могли принять участие команды, имеющие любительский статус. Однако пока окончательной информации по турниру нет: «Мы его ждем, в календарном плане клуба он есть, но мы вынуждены ждать официальных заявлений от организаторов».

Более определенная ситуация с другим межрегиональным трофеем — Кубком регионов. Турнир, где встречаются победители областных чемпионатов Северо-Запада, вновь примет Псков.

«Мы на правах хозяев, на правах победителей прошлогоднего турнира будем выступать и готовимся к нему», — уточнил директор клуба.

Главным же турниром для основной команды по-прежнему остается чемпионат Северо-Запада в рамках Третьей лиги среди мужских команд. И здесь, признает директор клуба, вопросов пока больше, чем ответов.

«Официальных участников до сих пор мы не знаем. Знаем, что Великие Луки проявляют инициативу по участию — вторая молодежная команда. По остальным информации нет, но мы надеемся, что в этом году состав будет интересным», — констатировал Иван Штылин.

Параллельно с выступлениями на межрегиональной арене «Псков» продолжит участие в чемпионате и Кубке Псковской области. Как подчеркнул директор клуба, эти соревнования — прежде всего площадка для развития резерва: «Там должны получать практику более молодые футболисты, возможно, получающие меньше игрового времени в Третьей лиге».

Кроме того, Иван Штылин, возглавивший футбольный клуб осенью прошлого года, анонсировал предстоящую перезагрузку ФК «Псков» и принципиальное изменение подходов к работе сотрудников клуба.