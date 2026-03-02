Псковский боксёр Артур Кулаков завоевал «золото» турнира в Чите

Псковский боксёр Артур Кулаков успешно выступил на всероссийских соревнованиях в Чите, завоевав «золото» турнира имени Александра Бахтина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

«На пути к победе он переиграл сильного соперника — члена сборной России и чемпиона Европы Ивана Ступина. Финал завершился победой нашего спортсмена с единогласным счётом судей», - рассказали в центре.

Турнир собрал более трёхсот участников из 25 регионов. Помимо титула, Артур Кулаков заработал солидный денежный приз — 300 тысяч рублей.

Тренирует чемпиона Вадим Голик.