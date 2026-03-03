В Опочецком округе стартовал фестиваль ГТО

Открылся фестиваль Всероссийского физкультурно‑спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), который стартовал на базе детского оздоровительно-образовательного центра Опочецкого округа. Об этом пишет глава Опочецкого округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

Фото: Юрий Ильин / Telegram-канал

«В фестивале приняли участие 65 человек — наши активные и целеустремлённые жители в возрасте от 10 до 45 лет. Участники представляли III–XII ступени комплекса ГТО и состязались в различных спортивных дисциплинах, демонстрируя силу, ловкость, выносливость и волю к победе», - пишет глава округа.

По его словам, каждый из участников — уже победитель, ведь главное в ГТО — не только высокие результаты, но и стремление к самосовершенствованию, дисциплина и упорство.

«Уверен, что такие мероприятия вдохновляют наших жителей на новые спортивные достижения и мотивируют вести активный образ жизни», - отмечает Юрий Ильин.