 
Спорт

В Опочецком округе стартовал фестиваль ГТО

0

Открылся фестиваль Всероссийского физкультурно‑спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), который стартовал на базе детского оздоровительно-образовательного центра Опочецкого округа. Об этом пишет глава Опочецкого округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

Фото: Юрий Ильин / Telegram-канал

«В фестивале приняли участие 65 человек — наши активные и целеустремлённые жители в возрасте от 10 до 45 лет. Участники представляли III–XII ступени комплекса ГТО и состязались в различных спортивных дисциплинах, демонстрируя силу, ловкость, выносливость и волю к победе», - пишет глава округа.

По его словам, каждый из участников — уже победитель, ведь главное в ГТО — не только высокие результаты, но и стремление к самосовершенствованию, дисциплина и упорство.

«Уверен, что такие мероприятия вдохновляют наших жителей на новые спортивные достижения и мотивируют вести активный образ жизни», - отмечает Юрий Ильин.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026