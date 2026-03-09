 
Спорт

Псковские теннисисты команды «Nordman-2» показали достойный результат на чемпионате Профессиональной лиги

Команда псковских теннисистов «Nordman-2» достойно завершила сезон 2025-2026 года чемпионата Профессиональной лиги настольного тенниса. Спортсмены впервые участвовали в высшей лиге «Н». По итогам четырех туров команда заняла 5 место из 14 команд, сыграв 7 матчей и одержав 5 побед, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Это хороший результат, который говорит о большом потенциале наших спортсменов», - подчеркнул Юрий Сорокин.

Состав команды: Рустам Рузиев, Максим Бобров, Савелий Ефимов, Платон Гайдук, Михаил Марцеха.

Тренер: Симонов Виктор.

«Поздравляю ребят с завершением чемпионата! Молодцы! Такое качество игры стимулирует на дальнейшую активную работу. Нужно обязательно продолжать тренировочный и соревновательный процесс - выезжать на турниры и получать бесценный опыт в домашних чемпионатах, проводимых в Пскове. В ближайшее время проработаем вопрос о том, чтобы в спортзале клуба "Nordman" увеличить количество турниров для детей в возрасте до 16 лет», - заключил руководитель.

 

