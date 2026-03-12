Зарядка с именитыми спортсменами пройдет в Пскове

Зарядка с именитыми спортсменами в рамках всероссийского марафона «Зарядка Героя» пройдет в Финском парке Пскова 16 марта в 14.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство спорта Псковской области

В зарядке примут участие - двукратный Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов и бронзовый призер Олимпийских игр по баскетболу, чемпион НБА Матвей Мозгов.

«Приглашаем всех желающих присоединиться к зарядке и активно провести время с чемпионами», - добавили в министерстве.