Псковская шахматистка завоевала три медали на чемпионате СЗФО в Санкт-Петербурге

Одна из ведущих юных шахматисток Псковской области и действующая чемпионка региона по шахматам среди женщин Вероника Петрова завоевала три медали — две серебряных и одну бронзовую — на чемпионатах СЗФО по шахматам среди женщин, которые завершились в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат Псковской области.

Первую свою медаль она завоевала, став второй на чемпионате СЗФО 2026 года по классическим шахматам. Бесспорным лидером в этой шахматной дисциплине стала Евгения Сатановская из Новгородской области, которая на два очка обошла своих преследовательниц, завоевав «золото» чемпионата.

Вторую медаль — бронзовую — Вероника Петрова получила за третье место в чемпионате СЗФО 2026 года по быстрым шахматам. Золотую медаль завоевала международный гроссмейстер Елизавета Соложенкина из Ленинградской области, а серебро снова досталось Евгении Сатановской из Новгородской области.

Третью медаль, и снова серебряную, удалось завоевать Веронике Петровой в завершающий день личных соревнований — на чемпионате СЗФО 2026 года среди женщин по блицу. Наша спортсменка набрала 8,5 очка из 11 возможных. На первом месте, показав стопроцентный результат, Евгения Сатановская из Новгородской области. Представительницы Ленинградской области Солнцева Арина и Елизавета Соложенкина набрали по восемь очков, но дополнительные показатели были лучше у Арины, поэтому бронзовая медаль была вручена ей.

В чемпионатах СЗФО среди мужчин победителями стали: Даниял Рысаев (Калининградская область) — классические шахматы, международный мастер по шахматам Матвей Гальченко (Мурманская область) — быстрые шахматы, Феликс Кузнецов (Новгородская область) — блиц.

«Наши спортсмены в этом году остались, к сожалению, без медалей. Александр Кульнев, действующий чемпион Псковской области, занял четвёртое место в классических шахматах, уступив бронзовому призёру Даниилу Акочёнку из Архангельской области по дополнительным показателям. В быстрых шахматах Кульнев занял восьмое место. В блице лучший результат среди псковских шахматистов показал Николай Никитин, заняв тринадцатое место», - заключили в федерации.

По результатам чемпионатов СЗФО Вероника Петрова будет представлять Псковскую область в Высшей лиге чемпионата России.