Титулованные спортсмены провели в Пскове мастер-класс по плаванию. ФОТО

Мастер-класс по плаванию с участием титулованных спортсменов состоялся в псковском бассейне «Универсант» 16 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Участниками мероприятия стали российские пловцы — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Евгений Рылов и чемпион мира по плаванию на короткой воде, серебряный призёр Олимпийских игр Александр Красных.

«Мастер-класс – это, в первую очередь, передача опыта. А у кого может быть больше опыта, чем у профессионального спортсмена, который только что вышел из воды? Основная идея таких мастер-классов для спортсменов заключается в том, что накопленный за годы опыт нельзя просто так «закатывать в ящик». Хочется поделиться им, объяснить подрастающему поколению – детям, студентам, подросткам, даже взрослым – что такое вода, как правильно плавать, на что стоит обратить внимание», - отметил Александр Красных в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Также важно поделиться советами и секретами, касающимися соревновательной деятельности, продолжил спортсмен: «Недавно одна девушка спрашивала, как побороть страх на соревнованиях, ведь тренировки идут, но мандраж и страх мешают показать достойный результат из-за недостаточной психологической подготовки. Если смотреть с философской точки зрения, то набор качеств у каждого спортсмена уникален. Невозможно вывести что-то среднее: кто-то высокий и «плавучий», кто-то маленький, с сильными ногами. Количество вариаций для достижения успеха просто неимоверно. Однако, если попробовать вывести некую «среднюю температуру по больнице», то это, безусловно, настойчивость, вера в то, что ты делаешь, и, возможно, какая-то доля любви к своему делу. Важно смотреть на любую деятельность, и спорт в том числе, не как на самоцель, а как на инструмент. В таком случае внешний мотиватор, который побуждает тебя чего-то достичь, будет работать, и ты перестанешь обращать внимание на проблемы, издержки или сдерживающие факторы».

В плавании, по словам Александра Красных, существует два правила трёх «Т»: «Первое – это техника, техника и ещё раз техника. Второе – это тренировки, тренировки и ещё раз тренировки. Соблюдая эти два правила, можно достичь определённых успехов, как, например, у Евгения Рылова».

Во время мастер-класса именитые спортсмены активно взаимодействовали с участниками. Евгений Рылов и Александр Красных обращались к пловцам через микрофон, давали указания и практические советы. Пловцы имели возможность подойти к опытным спортсменам и задать любые вопросы лично.