 
Спорт

Титулованные спортсмены провели в Пскове мастер-класс по плаванию. ФОТО

0

Мастер-класс по плаванию с участием титулованных спортсменов состоялся в псковском бассейне «Универсант» 16 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Участниками мероприятия стали российские пловцы — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Евгений Рылов и чемпион мира по плаванию на короткой воде, серебряный призёр Олимпийских игр Александр Красных.

«Мастер-класс – это, в первую очередь, передача опыта. А у кого может быть больше опыта, чем у профессионального спортсмена, который только что вышел из воды? Основная идея таких мастер-классов для спортсменов заключается в том, что накопленный за годы опыт нельзя просто так «закатывать в ящик». Хочется поделиться им, объяснить подрастающему поколению – детям, студентам, подросткам, даже взрослым – что такое вода, как правильно плавать, на что стоит обратить внимание», - отметил Александр Красных в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

Также важно поделиться советами и секретами, касающимися соревновательной деятельности, продолжил спортсмен: «Недавно одна девушка спрашивала, как побороть страх на соревнованиях, ведь тренировки идут, но мандраж и страх мешают показать достойный результат из-за недостаточной психологической подготовки. Если смотреть с философской точки зрения, то набор качеств у каждого спортсмена уникален. Невозможно вывести что-то среднее: кто-то высокий и «плавучий», кто-то маленький, с сильными ногами. Количество вариаций для достижения успеха просто неимоверно. Однако, если попробовать вывести некую «среднюю температуру по больнице», то это, безусловно, настойчивость, вера в то, что ты делаешь, и, возможно, какая-то доля любви к своему делу. Важно смотреть на любую деятельность, и спорт в том числе, не как на самоцель, а как на инструмент. В таком случае внешний мотиватор, который побуждает тебя чего-то достичь, будет работать, и ты перестанешь обращать внимание на проблемы, издержки или сдерживающие факторы».

 

В плавании, по словам Александра Красных, существует два правила трёх «Т»: «Первое – это техника, техника и ещё раз техника. Второе – это тренировки, тренировки и ещё раз тренировки. Соблюдая эти два правила, можно достичь определённых успехов, как, например, у Евгения Рылова». 

Во время мастер-класса именитые спортсмены активно взаимодействовали с участниками. Евгений Рылов и Александр Красных обращались к пловцам через микрофон, давали указания и практические советы. Пловцы имели возможность подойти к опытным спортсменам и задать любые вопросы лично. 

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026