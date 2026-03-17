Гуманитарный лицей победил во II этапе соревнований «Белая ладья» в Пскове

II этап Всероссийских соревнований среди школьных команд «Белая ладья» завершился в Пскове. Соревнования проходили на базе Гуманитарного лицея. В этом году в турнире приняли участие 15 школьных команд, сообщили Псковской Ленте Новостей в шахматном клубе «Анлим».

Фото здесь и далее: «Анлим»

Три лучшие команды города Пскова прошли в областной этап соревнований. Победителями стали: Гуманитарный лицей (21,5 очка); Средняя общеобразовательная школа №24 имени Льва Малякова; Лицей №4 «Многопрофильный».

Также определили победителей и призеров в личном зачете по доскам:

На первой доске первое место занял Дмитрий Голубев, набравший шесть с половиной очков и представляющий Гуманитарный лицей. Второе место присудили Матвею Данилову из средней школы №24 имени Льва Малякова с результатом шесть очков. Третье место занял Степан Ильин из лицея №4 «Многопрофильный», показавший результат пять с половиной очков.

На второй доске победу одержал Константин Касаткин из средней школы №12 имени Героя России Алексея Ширяева, набравший пять с половиной очков. Второе место у Александра Злобинского из лицея №4 «Многопрофильный», заработавшего пять очков. Третьим стал Александр Баранов из Псковского педагогического комплекса, также набравший пять очков.

Третью доску возглавил Савелий Козлов из Многопрофильного лицея №8, показавший результат шесть очков. Второе место занял Степан Кирилёнок из Псковского педагогического комплекса с пятью с половиной очками. Третьим призером стал Алексей Мезенцев из лицея экономики и основ предпринимательства №10, набравший пять очков.

На четвертой доске первое место заняла Мила Безменова из Гуманитарного лицея, набравшая семь очков. Второе место досталось Ксении Васильевой из средней школы №18 имени Героя Советского Союза генерала армии Маргелова, с пятью с половиной очками. Третье место заняла Ника Пикалева из средней школы №24 имени Льва Малякова, также показавшая результат пять с половиной очков.

Среди запасных первое место занял Владислав Виноградов из Псковского инженерно-лингвистического гимназии, набравший три очка. Второе место у Владимира Самсонова из средней школы №12 имени Героя России Алексея Ширяева с одним очком. Третье место заняла Марина Солдатова из Многопрофильного лицея №8, также набравшая одно очко.

«Эти соревнования запомнились неожиданными результатами в отдельных встречах, яркими партиями, а также хорошей погодой, которая позволила разнообразить досуг между партиями и даже поиграть в футбол», — отметили представители клуба «Анлим».

Пскову удалось собрать 15 команд участников, и организаторы надеются, что в следующем году их количество увеличится.

«По условиям проведения «Белой ладьи», в областной этап от города Пскова проходят три лучших команды», — добавили в «Анлиме».

Организаторы поздравляют победителей и призеров и желают псковским командам удачи на областном этапе.