У псковских гимнастов началась допризывная подготовка по проекту «Мы будем служить России»

Первое занятие по допризывной подготовке у воспитанников Федерации спортивной гимнастики Пскова состоялось 18 марта. Занятия проводятся в военно-спортивном клубе «Искра-ZOV» в рамках проекта «Мы будем служить России», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Елена Демченкова

Руководитель клуба «Искра-ZOV» Владимир Матрунич имеет высшее историческое и физкультурное образование, 20 лет отслужил во 2-ой гвардейской отдельная бригаде специального назначения, имеет более 8 тысяч прыжков с парашютом, награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью Жукова. В клубе «Искра-ZOV» занимается с детьми с 2017 года.

На первом занятии Владимир Матрунич познакомил детей с историей клуба и историей воспитанника клуба Александра Соколова, который героически погиб в специальной военной операции. Александр Соколов прикрывал выход отряда бойцов из окружения в тылу врага и взорвал врага гранатой вместе с собой, когда сослуживцам удалось полностью уйти. Теперь клуб «Искра-ZOV» носит его имя.

Владимир Матрунич убежден, что кроме физических навыков по допризывной подготовке, дети должны получить военно-патриотическое воспитание, потому что очень важно, что в голове у человека, которого учат устройству автомата и запуску дронов. Поэтому каждое занятие инструктор начинает с военно-исторической справки.

Первое занятие по допризывной подготовке было посвящено огневой подготовке. Оно началось с теории устройства автомата АК74. Владимир Матрунич рассказал детям об отличиях и особенностях автоматов АК47 и АК74, раскрыл понятия «убойная сила», «дальность», «скорострельность», рассказал о видах калибров и для чего они нужны. Далее на макете автомата показал и рассказал о назначении каждой детали и объяснил механизм выстрела. Пояснил, как работает прицел, как и для чего его регулировать.

После дети сами пробовали разбирать и собирать макеты автомата и пистолета.

Занятия с гимнастами по допризывной подготовке в рамках проекта «Мы будем служить России», реализуемого на средства Фонда президентских грантов, будут проходить в течение года два раза в месяц.