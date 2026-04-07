Футбольный турнир «Псковская весна-2026» собрал восемь команд

В традиционном турнире по футболу «Псковская весна», который проводился в 41-й раз, приняли участие восемь команд. Об этом сообщается в группе мероприятия в соцсети ВКонтакте.

Матчи проходили в Пскове на стадионе «Машиностроитель» с 3 по 5 апреля среди юношей 2013 года рождения.

Итоги турнира:

1 место. «Балтика» Калининград

2 место. «Стрела» Псков

3 место. «Спартак будущее» Псков

4 место. «Экспресс» Великие Луки

5 место. ФК Псков»

6 место. «Нева» Кировск

7 место. «Барс-14» Псков

8 место. «Факел» Кириши

Лучшие в номинациях: