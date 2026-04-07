Футбольный турнир «Псковская весна-2026» собрал восемь команд

В традиционном турнире по футболу «Псковская весна», который проводился в 41-й раз, приняли участие восемь команд. Об этом сообщается в группе мероприятия в соцсети ВКонтакте.

Фото: «Псковская весна - 2026» / ВКонтакте

Матчи проходили в Пскове на стадионе «Машиностроитель» с 3 по 5 апреля среди юношей 2013 года рождения.

Итоги турнира:

  • 1 место. «Балтика» Калининград 
  • 2 место. «Стрела» Псков 
  • 3 место. «Спартак будущее» Псков 
  • 4 место. «Экспресс» Великие Луки
  • 5 место. ФК Псков»
  • 6 место. «Нева» Кировск
  • 7 место. «Барс-14» Псков
  • 8 место. «Факел» Кириши
 

Лучшие в номинациях:

  • Лучший вратарь – Дмитрий Григорьев («Экспресс» Великие Луки)
  • Лучший защитник – Артем Серкин («Балтика» Калининград)
  • Лучший полузащитник – Максим Зубров («Стрела» Псков)
  • Лучший нападающий – Ярослав Бучинский («Спартак будущее» Псков)
  • Лучший игрок – Артем Кучушев («Балтика» Калининград). 
