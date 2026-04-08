Милонов: Карпина можно в Псково-Печерский монастырь отправить

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил Российскому футбольному союзу (РФС) несколько вариантов, как отучить главного тренера сборной России Валерия Карпина от мата.

Ранее РФС разместил ролик с речью Карпина в перерыве товарищеского матча против сборной Никарагуа, который состоялся 27 марта, где тренер общается с футболистами, используя нецензурную речь. Встреча завершилась победой россиян со счетом 3:1, пишет Legalbet.

«Во-первых, мне неприятно, что кто-то это записал и "слил". Матерился на этом видео хулиган. Записал и выложил этот материал человек, действующий подленько. Это же непосторонний человек. Решили подставить Карпина. Конечно, такого не должно быть. Мне, как человеку нематерящемуся, вообще глубоко неприятно, что главный тренер сборной России так общается. С Карпиным надо поработать. Пускай РФС объяснит, что тренер национальной сборной должен вести себя достойно. Нельзя допускать эти сатанинские хождения и молитвы дьяволу в виде брани. Если он будет материться, победы мы не увидим», - сказал Виталий Милонов.

Он считает, что даже денежный штраф может стать эффективной мерой.

«Победа русского спорта — победа правильная! А какая же победа может быть правильная с матом? Надо Карпину прекращать материться, иначе наругаем его. Думаю, денежный штраф для некоторых тренеров будет эффективным. Начинаешь материться — сразу понижение зарплаты на 30 процентов. Зачем наших футболистов обливать помоями в виде матерных слов? Неужели всё тоже самое нельзя сказать без мата? Неужели не хватает квалификации общаться без мата? Понимаю, что кому-то так проще, но кому-то проще без штанов ходить. Мы же хотим гордиться нашими футболистами и нашим тренером. А то получается, что мы должны скрывать нашего тренера от наших детей. Карпина мы вам не покажем, потому что он ругается», - добавил депутат.

Затем Виталий Милонов предложил отправить тренера в Псково-Печерский монастырь для перевоспитания.