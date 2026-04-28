Псковские каратисты приняли участие в семинаре капитана сборной РФ

Псковские каратисты приняли участие в семинаре капитана сборной команды России. Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Федерации карате города Пскова Антон Потебня, семинар под руководством капитана сборной команды России по карате Эрнеста Шарафутдинова прошел в Великом Новгороде. 

Фото: Антон Потебня

Эрнест Шарафутдинов — заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы 2025 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (2023 и 2025 годов), многократный чемпион России и победитель всероссийских и международных турниров.

Псковские спортсмены (воспитанники клуба «Будокан "Атэми"» и спортивной школы «Бригантина») приняли участие в семинаре. 

«Спортсмены зарядились энергией и получили дополнительную мотивацию и опыт. В конце семинара спортсмены смогли взять автограф у Эрнеста Шарафутдинова и сделать совместное фото», - уточнил Антон Потебня. 
