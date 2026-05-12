Кубок Пскова по гребле на байдарках и каноэ памяти Невского стартует 15 мая

Кубок города Пскова и традиционные юношеские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные памяти князя Александра Невского, стартуют в пятницу, 15 мая, на гребной базе «Ника» (улица Воеводы Шуйского, дом 9), сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Главным судьей соревнований будет судья 1-ой категории Александр Иваник, а в качестве главного секретаря соревнований выступит судья всероссийской категории Нина Капкина.

В соревнованиях примут участие спортсмены 2013 года рождения и старше, имеющие спортивную подготовку и прошедшие медосмотр. Также отдельной возрастной категорией будут представлены ветераны 1986 года рождения и старше.

В пятницу, 15 мая, в 15:30 состоится торжественное открытие соревнований, а в 16:00 начнутся заезды на 1000 метров. В субботу, 16 мая, в 10:00 состоятся заезды на 500 метров. В воскресенье, 17 мая, в 10:00 планируются заезды на 200 метров, а в 12:00 — заезды на 5000 метров.

Победителей и призеров соревнований будут награждать грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.