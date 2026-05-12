Большинство респондентов ПЛН против перекрытия центра города для спортивных событий

Большая часть респондентов Псковской Ленты Новостей отрицательно относится к перекрытию центральных улиц Пскова для проведения спортивных мероприятий. В опросе приняли участие 342 человека.

Подавляющее большинство (81%) — не выступает против спорта как такового, но указывает на то, что в Пскове есть обновленный стадион «Машиностроитель», набережные, Финский парк и другие пространства. По мнению горожан, нужно использовать специально построенные площадки, а не превращать центр города в полосу препятствий.

Сторонники спорта (8,2%) и автомобилисты (7,9%) находятся в паритете. Для одних перекрытый центр — это витрина здорового образа жизни, для других — транспортные сложности.

Вариант с проведением соревнований на отдаленных от центра улицах набрал всего 1,7%. Это говорит о том, что полумеры жителей не устраивают. Городская среда Пскова с его узкими улицами и специфической связностью районов чувствительна к любым ограничениям.

Итоги опроса — это «желтая карточка» для организаторов массовых мероприятий. Горожане прямо заявляют, что город — это прежде всего пространство для жизни и передвижения, а не декорация для разовых забегов. Пытаться подать людям идею праздника через перекрытый центр становится всё труднее, особенно когда альтернативные площадки в городе действительно есть и они пустуют. Если продолжать игнорировать мнение большей части населения, даже спортивное начинание будет вызывать у людей лишь раздражение, а не желание приобщиться к ЗОЖ.

