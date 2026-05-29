Николай Козловский: Почти 42% великолучан систематически занимаются спортом

Бег, плавание, единоборства и стрельба из лука активно развиваются в Великих Луках. Об этом рассказал глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении 29 мая, которое посвящено теме влияния физической культуры и спорта на здоровье.
Глава города добавил, что в Великих Луках есть все возможности для того, чтобы люди любого возраста могли заниматься массовым спортом и физической культурой: ФОКОТы на Дятлинке, спортивная площадка на городском пляже, тренажерные комплексы на улице Дружбы и стадион «Экспресс». Помимо этого, у великолучан есть возможность заниматься физической культурой или просто совершать прогулки на набережной Ловати и в парке Петровском, на территории велоцентра и в парке в зеленой зоне. На многих дворовых территориях в разных районах города также установлены современные спортивные площадки с тренажерами.
Он напомнил, что заниматься спортом нужно разумно. Любые нагрузки необходимо увеличивать постепенно и обязательно учитывать рекомендации врачей.
Особое место у великолучан занимает и плавание. Это один из самых универсальных видов физической активности, помогающий укрепить мышцы, улучшить состояние дыхательной системы и снять стресс. При этом он подходит даже людям с ограничениями по здоровью. В Великих Луках заниматься плаванием можно в спортивном комплексе «Айсберг», академии физической культуры и спорта, школе №12, инженерно-экономическом лицее.
Среди юных великолучан очень популярны единоборства. И это неудивительно: они развивают выносливость, силу воли и духа, самоконтроль, уважение, выдержку, продолжил глава города. Для данной активности в Великих Луках обустроен зал на улице Клевцова, созданы условия для занятий в спорткомплексе «Стрелец». Залы единоборств также открыты в школе номер один, гимназии, инженерно-экономическом лицее и на улице Дружбы.
В Великих Луках активно развивается стрельба из лука. Для этого в городе построен специализированный комплекс «Стрелец».
Он добавил, что сегодня почти 42% великолучан систематически занимаются физической культурой и спортом. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача увеличить число граждан, регулярно занимающихся спортом. Это вопрос здоровья нации, будущего страны.
