Николай Козловский: Почти 42% великолучан систематически занимаются спортом

Бег, плавание, единоборства и стрельба из лука активно развиваются в Великих Луках. Об этом рассказал глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении 29 мая, которое посвящено теме влияния физической культуры и спорта на здоровье. 

«Есть простая, но точная фраза: "В здоровом теле – здоровый дух". Это не просто крылатое выражение. Это жизненный закон. Когда человеку не хватает движения, физической нагрузки, организм начинает давать сбои. Ухудшается работа сердца, сосудов, суставов, нервной системы. Снижается работоспособность. И наоборот – физическая активность буквально возвращает человеку энергию жизни», – отметил Николай Козловский.

Глава города добавил, что в Великих Луках есть все возможности для того, чтобы люди любого возраста могли заниматься массовым спортом и физической культурой: ФОКОТы на Дятлинке, спортивная площадка на городском пляже, тренажерные комплексы на улице Дружбы и стадион «Экспресс». Помимо этого, у великолучан есть возможность заниматься физической культурой или просто совершать прогулки на набережной Ловати и в парке Петровском, на территории велоцентра и в парке в зеленой зоне. На многих дворовых территориях в разных районах города также установлены современные спортивные площадки с тренажерами. 

«Многие выбирают бег. Сегодня в Великих Луках беговые дорожки обустроены на всех школьных стадионах, острове Дятлинка и в парке Петровском. Такая активность помогает нормализовать сон, повышает выносливость и укрепляет сердечно-сосудистую систему», – подчеркнул Николай Козловский. 

Он напомнил, что заниматься спортом нужно разумно. Любые нагрузки необходимо увеличивать постепенно и обязательно учитывать рекомендации врачей.

Особое место у великолучан занимает и плавание. Это один из самых универсальных видов физической активности, помогающий укрепить мышцы, улучшить состояние дыхательной системы и снять стресс. При этом он подходит даже людям с ограничениями по здоровью. В Великих Луках заниматься плаванием можно в спортивном комплексе «Айсберг», академии физической культуры и спорта, школе №12, инженерно-экономическом лицее.

«Замечу, что спорт – это не только про укрепление здоровья и мышц. Это про характер. Спорт воспитывает волю и дисциплину, улучшает взаимоотношение с людьми. Именно поэтому так важно привлекать к физической культуре детей. Считаю особенно значимым, что в нашем городе созданы условия для занятий детским спортом. Работают спортивные школы, секции, оборудованы залы. Детско-юношеская спортивная школа "Экспресс" имеет статус школы олимпийского резерва», – отметил Николай Козловский.

Среди юных великолучан очень популярны единоборства. И это неудивительно: они развивают выносливость, силу воли и духа, самоконтроль, уважение, выдержку, продолжил глава города. Для данной активности в Великих Луках обустроен зал на улице Клевцова, созданы условия для занятий в спорткомплексе «Стрелец». Залы единоборств также открыты в школе номер один, гимназии, инженерно-экономическом лицее и на улице Дружбы.

В Великих Луках активно развивается стрельба из лука. Для этого в городе построен специализированный комплекс «Стрелец».

«Когда ребенок приходит в спорт, он получает гораздо больше, чем просто физическую нагрузку. Он получает цель, уверенность и правильное окружение», – заметил Николай Козловский.

Он добавил, что сегодня почти 42% великолучан систематически занимаются физической культурой и спортом. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача увеличить число граждан, регулярно занимающихся спортом. Это вопрос здоровья нации, будущего страны.

«Спорт влияет на производительность труда, экономику, настроение общества, демографию. Человек, который занимается спортом, как правило, более энергичен, уверен в себе, способен добиваться результатов и в профессии, и в жизни. Как следствие – сильные, здоровые люди – это сильный и успешный город, благополучная и процветающая страна. Уважаемые друзья! Мне хотелось бы, чтобы спорт в Великих Луках воспринимался как естественная часть жизни. Я уверен: чем больше людей выберут движение, здоровье и активную жизнь, тем сильнее будут Великие Луки», – резюмировал Николай Козловский. 
