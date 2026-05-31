Праздник спорта и силы

30 мая площадки полигона «Завеличье» в Пскове были открыты для жителей и гостей региона. На территории военной части прошли международные спортивные состязания «Время героев». Выросшие из традиционного чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора соревнования не только получили новое имя, но и стали настоящим праздником для участников и тех, кто пришел их поддержать. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

В этом году в состязаниях приняли участие больше тысячи спортсменов. Свои навыки показали 63 детских и 68 взрослых команд из 20 регионов России и четырех областей соседней Белоруссии. С построения команд-участниц началась церемония открытия мероприятия.

«Искренне рад приветствовать вас на международных состязаниях «Время героев». Наше мероприятие проходит уже восьмой раз, и я с удовольствием хочу отметить, что его статус, уровень и количество участников неизменно растут», - поприветствовал команды губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, в 2019 году на чемпионат по практической стрельбе заявилось 230 любителей-спортсменов. «Сегодня нас уже больше тысячи. Это детские и молодежные команды, сотрудники спецподразделений, спортсмены и любители, охотники, участники специальной военной операции», - сообщил глава региона.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что 560 участников «Времени героев» - это юные спортсмены. И очень важно, что все эти дни ребята находятся рядом с людьми, на которых хочется и нужно равняться, с которых надо брать пример», - подчеркнул он.

Глава региона объявил международные спортивные состязания открытыми и пожелал участникам, несмотря на погоду, получить новый практический опыт, зарядиться энергией и почувствовать азарт и атмосферу одного из самых ярких спортивных соревнований в Псковской области.

Пример для подражания

На площадках полигона прошли уже ставшие традиционными соревнования по практической стрельбе, военно-спортивные игры «Наследники Победы» и «Семейная Зарница», а также впервые проходящие отдельные номинации для охотников, всероссийские соревнования и чемпионат Северо-Запада по практической стрельбе из пневматического пистолета и пневматического карабина и соревнования «Стальной характер» для участников СВО.

Михаил Ведерников побывал на рубежах, где проходили этапы состязаний из пневматического оружия, пообщался с участниками открытых лично-командных соревнований по стрельбе из гладкоствольного и нарезного оружия. Вместе с председателем Псковского областного Собрания Александром Котовым принял участие в одном из турниров.

В рамках состязаний «Время героев» прошли военно-спортивные игры «Наследники Победы», они собрали 48 команд из Псковской области, регионов Северо-Западного федерального округа, а также Белоруссии и Абхазии. Юные спортсмены показали хороший уровень физической, тактической и военно-прикладной подготовки, а также способность принимать решения в условиях соревновательной борьбы.

«Мне кажется, что это крайне необходимое мероприятие для патриотического воспитания молодежи. Больше половины участников - это ребята молодого поколения. И сегодня они могут постоять рядом с настоящими героями, которые принимают участие не только в соревнованиях, но и участвуют в специальной военной операции. Здесь представлены специальные подразделения. Есть чему поучиться, есть на что посмотреть, и действительно есть время увидеть героев», - высказал мнение о состязаниях депутат Псковской городской Думы от партии «Единая Россия», президент региональной федерации хоккея на траве Антон Мороз.

Антон Мороз также обратил внимание, что и среди зрителей, пришедших поддержать участников, - много молодежи. «Несмотря на не самые простые погодные условия, сегодня собралось огромное количество людей. Это не только участники, но и те, кто пришел посмотреть знаковые соревнования. Не зря они носят название «Время героев». Мы действительно живём в те времена, когда герои решают всё - не только на таких замечательных соревнованиях, но и на поле боя», - сказал он.

Родина начинается с семьи

Для гостей была подготовлена обширная программа — более 20 интерактивных площадок с самого утра работали на территории мероприятия.

Воспитанники федерации спортивной гимнастики города Пскова показали возможности воздушно-силовой атлетики на батуте — прыжки и сальто в воздухе. На другой площадке каждый желающий мог попробовать себя в роли оператора FPV- дрона. «Военнослужащие, которые управляют БПЛА, тренируется на этом симуляторе. Только после него можно переходить к практическим полетам»,- пояснил инструктор.

Тут же можно было пострелять в электронном тире «Рубин» и рассмотреть высоко детализированные модели военной техники - времен Великой Отечественной войны и современные на военно-исторической интерактивной площадке. Копии изготовлены моделистами из псковского ВПК «Диорама».

У гостей мероприятия даже была возможность попробовать выполнить нормы ГТО: прыжок в длину, наклон, для девушек — отжимание, для юношей — подтягивание. «Если человек идёт на “золото“, выдаем медаль. А также информируем, в какой центр тестирования можно обратиться, чтобы завершить тестирование и получить знак отличия. С 2014 года, когда возобновили сдачу ГТО, уже более 73 тысяч человек в Псковской области приняли участие», - рассказали на площадке.

Интересный досуг приготовили организаторы и для любителей исторической реконструкции. Узнать особенности вооружения воина X века, пострелять из лука и научиться основам спортивно-исторического фехтования можно было на площадке клуба исторической реконструкции «Чертог Раса».

По соседству с людьми в кольчугах и доспехах расположился «Казачий стан», где можно было познакомиться с казачьими традициями и культурой. На площадке всех желающих учили навыкам владения холодным оружием, знакомили с казачьим фольклором, и, конечно, угощали традиционным блюдом — кашей кулеш, которая без остановки готовилась на костре в казане. «На данный момент у нас уже третий казан. Его объем, между прочим, 16 литров. Если за день считать, то это 250 гостей - неплохая цифра посещения одной интерактивной зоны на огромном полигоне. Казаки всегда проявляли себя гостеприимными хозяевами», - заметил заместитель атамана Псковской региональной общественной организации «Казачья стража» Дмитрий Тарасевич.

Кстати, чай на площадке был тоже необычным — воду для напитка кипятили в самоваре 1897 года выпуска. «Этот красавец — прадедушка-самовар, самый старый из моей коллекции», - заметил другой участник площадки Геннадий Ильин.

Серьезная борьба развернусь на одном из участков полигона, где проходила военно-тактическая игра «Семейная зарница». В ней принимали участие 9 команд из разных муниципальных образований региона - по 4 человека в каждой. На самом деле гости мероприятия видели уже финальную часть соревнований, которые проходили два дня.

В первый день мероприятия состоялся творческий конкурс на тему «Родина начинается с семьи», а во второй — тактическая игра на местности с использованием новейшего лазертаг-оборудования.

Проигравших нет

Кто же герои нынешних состязаний? Церемония награждения победителей и призеров состязаний прошла в несколько этапов. Заветные медали и призы юным стрелкам — участникам игр «Наследники Победы» вручил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Затем награды получили лучшие команды — участницы регионального этапа «Семейной зарницы». «Эта яркая игра была по-настоящему напряжённой. И, конечно, каждый из вас не просто боролся, но и проявил свои самые дружественные качества по отношению к соперникам. Отдельные слова благодарности хочется выразить нашим замечательным взрослым, мамам и папам, бабушкам и дедушкам. Именно вы передавали ребятам самые бесценные навыки взаимовыручки, поддержки, командной работы и патриотизма», - отметила руководитель регионального отделения «Движения Первых», член Общественной палаты Псковской области Мария Тучак.

Как справедливо отметил на церемонии награждения Антон Мороз, «проигравших здесь нет». «Праздник действительно, несмотря на погоду, удался: огромное количество людей, огромное количество детишек! Это очень важно, каждый из них смотрит на вас, на тех людей, кто действительно показывают результаты, которые хочется воплощать в жизнь», - отметил он, обращаясь у участникам состязаний.

Сенатор от Псковской области, сопредседатель координационного совета ассоциации ветеранов СВО Алексей Наумец поблагодарил руководство области «за организацию состязания российского уровня». «Позвольте сказать особые слова благодарности нашим боевым друзьям, кто, несмотря на характер своего ранения, сегодня защищал честь Ассоциации, проявив свой характер воина, солдата, защитника. А всем хотел бы пожелать к новым вершинам на взлетном режиме!» - отметил Алексей Наумец.

Лучшими стрелками по итогам соревнований в дисциплине «Стальной характер» стали Артем Стозий (1 место), Иван Алексеев (2 место) и участник региональной программы «Герои земли Псковской», помощник губернатора Псковской области, член партии «Единая Россия» Михаил Каратыш (3 место). В командном зачете победили участники из Московской области, «серебро» - у команды «Псковская сталь — 1». Третье место заняла команда «Псковская сталь- 2». По результатам 8-го регионального Чемпионата по практической стрельбе на Кубок губернатора Псковской области победителями стали команды «Броня» (Москва, стандартный класс), «Нева» (Санкт-Петербург, открытый класс) и СПБТ «Алмаз» МВД (Республика Беларусь, дуэли). В рамках церемонии также награждены победители командных и личных зачетов.

«Здесь все победители! Потому что, в первую очередь, победили себя, перешагнули через выходные, через погоду, через сложности, через логистику и приехали для того, чтобы пообщаться, получить новый опыт, завести друзей», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что у участников мероприятия будет время для того, чтобы еще усерднее тренироваться. Потому что они обязательно встретятся в Псковской области через год - на наших девятых состязаниях «Время героев».

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой

