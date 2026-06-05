Как не упасть в обморок при тренировках в жару, рассказала тренер

Тренировки в жару - огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, риск обезвоживания и теплового удара. При таких занятиях нужно пить изотоники, следить за пульсом и интенсивностью тренировки, а также выбирать легкую одежду, рассказала старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин, тренер легкоатлетической сборной Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Екатерина Халухаева.

«Следите за интенсивностью тренировки: чем выше температура воздуха, тем должна быть ниже интенсивность занятия. Снижайте привычную нагрузку: сбавляйте темп, уменьшайте объем и работайте медленнее. Лучше выполнить меньше повторений, уменьшить отягощение или вообще работать с собственным весом - не стремитесь удержать привычный темп. Это лучше, чем полностью отказаться от тренировки», - подчеркнула в беседе с Халухаева.

В жаркую погоду во время тренировок организм теряет много влаги и соли с потом. Для предотвращения обезвоживания, по словам эксперта, нужно пить изотоники (восполняют электролиты и углеводы), прохладную минеральную воду (компенсирует соли), а после нагрузок - витаминные морсы. Пить необходимо небольшими глотками каждые 15-20 минут, не дожидаясь сильной жажды.

«Выбирайте свободную легкую одежду - шорты и дышащую футболку. Материал (современная синтетика, хлопок) должен отводить влагу, быстро сохнуть, предотвращать перегрев и защищать от трения. Обязательно пользуйтесь головным убором, желательно светлых оттенков. Обувь должна быть спортивной с фиксацией стопы. Никаких сандалий, тапочек, шлепанцев - только кроссовки, потому что они компенсируют ударную нагрузку и защищают ногу от случайного подворачивания», - подчеркнула собеседница.

Эксперт подчеркивает необходимость наблюдения за пульсом: при высоких температурах он быстро повышается при обычной нагрузке. Если есть возможность, то лучше отслеживать показатели пульса с помощью умных часов или фитнес-браслетов. Выбирать для тренировки лучше тенистые места: парки, леса, боры, закрытые деревьями площадки, пишет ТАСС.

«Избегайте открытых площадок и стадионов. Лучше тренироваться рано утром либо вечером. Избегайте пика солнечной активности и максимальных дневных температур», - добавила Халухаева.