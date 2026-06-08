«Железные люди»: Юрий Сорокин о партнерстве бренда Nordman с «Зенитом» и «Спартаком»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Железные люди».

Гость студии - вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области, директор ООО «Псков-Полимер», руководитель клуба настольного тенниса Nordman Юрий Сорокин.

Ведущий Георгий Пономарев поговорит с ним о партнерстве бренда Nordman с прославленными футбольными клубами «Зенит» и «Спартак» - как вообще такое возможно и что необходимо для того, чтобы начать сотрудничество? Также Юрий Сорокин расскажет, во сколько лет «рождается» спортсмен, в чем преимущества настольного тенниса, чем он отличается от пинг-понга и каких объектов не хватает спортивной инфраструктуре Псковской области.