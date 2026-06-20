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В Гдове определили команды по микрофутзалу, которые представят Псковскую область на первенстве России

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В Гдове прошло первенство Псковской области по микрофутзалу, сообщил президент Федерации хоккея на траве России, депутат Псковской городской Думы VII созыва по избирательному округу №3 Антон Мороз.

Фото здесь и далее: страница Антона Мороза в социальной сети «ВКонтакте»

В нём участвовали команды из Пскова, Гдова, Великих Лук, Невеля и других муниципалитетов. Игроки соревновались в четырёх возрастных группах: 2010–2011, 2012–2013, 2014–2015 и 2016–2017 годов рождения. В каждой команде было по восемь человек.

Турнир входит в официальный календарный план спортивных мероприятий региона. Победители получат путёвки на первенство России по микрофутзалу, которое состоится в сентябре 2026 года в Казани.

«Сегодня в Гдове замечательный спортивный праздник — первенство Псковской области по микрофутзалу, организованное региональной федерацией этого вида спорта совместно с Центром внешкольной работы с детьми „Дубно“», — отметил Антон Мороз.

По его словам, турнир посетили почётные гости. Поприветствовать участников приехали врио министра спорта Лилия Аюпова, глава Гдовского округа Вера Алексеева, председатель Собрания Гдовского округа Ольга Галахова и её коллега, депутат Собрания Псковского округа Андрей Ключко. Также по приглашению Антона Мороза турнир посетил известный футболист, бывший игрок «Зенита» и уроженец Пскова Валерий Цветков. Он провёл автограф-сессию со спортсменами и передал им приветствия от президента федерации.

 

Антон Мороз также поблагодарил руководителя турнира и региональной федерации микрофутзала Константина Албегова за организацию спортивного праздника, который объединил ребят из многих муниципалитетов Псковской области.

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