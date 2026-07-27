Ветеран СВО показал псковским гимнастам современные навыки тактико-специальной подготовки

В Федерации спортивной гимнастики города Пскова состоялась встреча с заместителем председателя Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Александром Корушкиным. Он служил на СВО в батальоне «Пятнашка» с 2022 года, был ранен. В настоящее время в рядах ассоциации занимается вопросами социальной реабилитации ветеранов СВО, начальной военной подготовкой и военно-патриотическим воспитанием. На встрече побывал корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На встрече с гимнастами ветеран СВО Александр Корушкин обратил внимание на три важных момента в подготовке бойца. Во-первых, это умение справиться со стрессом и страхом. Ветеран СВО честно сказал, что на войне всем страшно с самого начала. Потому что в любой момент можно умереть. И с этим страхом нужно уметь справляться. Спорт помогает этому научиться. Александр Корушкин просил ребят вспомнить, как они делали свое первое сальто, и как им было страшно. Вторым важным моментом является умение себя экипировать. Экипировка всегда тяжелая и неудобная, но со временем боец подстраивается и находит оптимальные для себя варианты раскладки вещей и боекомплекта. И третьей важной составляющей является умение справляться с физической нагрузкой. Груз, который на себе несет боец, весит около 30-40 кг. И с этим грузом он должен уметь долго идти, принимать различные боевые стойки, бегать, ходить гуськом, вытаскивать на себе раненых товарищей. Это очень большая нагрузка, к которой полностью подготовиться невозможно. Но все же лучше быть чуть-чуть готовым, чем не готовым совсем.

Александр Корушкин показал ребятам некоторые навыки тактико-специальной подготовки, связанные с передвижением бойцов. Ребята выполнили предложенные упражнения и прочувствовали на себе, как это трудно. При этом они выполняли упражнения с макетами автоматов, настоящие автоматы весят в 3-4 раза больше макета. А еще на бойцах экипировка весом 30-40 кг.

На встрече Александр Корушкин рассказал о маленьких противопехотных минах. Мина активируется, когда ее берут, либо на нее нажимают. Так, противопехотная мина «Лепесток» маленькая по размеру, но при наступлении на нее дробит стопу. Из-за маленького размера ее легко проглядеть. Сейчас их разбрасывают с помощью БПЛА в зоне СВО. В гражданской жизни диверсанты могут подкладывать такие мины в различные привлекательные предметы, типа смартфонов. Поэтому ветеран СВО предупредил детей, чтобы они ничего чужого не поднимали.

В завершение встречи ветеран СВО Александр Корушкин подчеркнул, что Родина - это прежде всего родные и близкие и территория, на которой мы живем. Героями и защитниками Родины являются не только военные. В гражданской жизни тоже много героических профессий, например, врачи, полицейские, спасатели МЧС.

Заниматься спортом и совершенствоваться необходимо всем. Тем более, что обычная жизнь может быстро превратиться в зону боевых действий.

Встречи с ветеранами СВО проходят в Федерации спортивной гимнастики города Пскова в рамках проекта «Мы будем служить России», реализуемого на средства Фонда президентских грантов при поддержке Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.