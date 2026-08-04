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В Пскове пройдет спортивная эстафета «В кругу семьи»

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Командное спортивное мероприятие для семей с детьми «В кругу семьи» пройдет на площадке у Псковского городского молодежного центра 10 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

К участию допускаются команды из трех человек, сформированные по принципу «взрослый-взрослый-ребенок». В роли старших членов семьи могут выступить родители или бабушки с дедушками, а возраст юного участника должен составлять от 11 до 15 лет включительно. Если в семье воспитывается несколько детей, на каждом отдельном этапе эстафету проходит только один из них.

Участникам предстоит преодолеть пять станций, направленных на развитие ловкости, скорости и выработку общей тактики взаимодействия. По итогам прохождения всех этапов победители и призеры будут отмечены подарками и сертификатами от партнеров мероприятия.

Эстафета пройдет на свежем воздухе на улице Максима Горького, дом 15, начало в 17:30.

Количество команд ограничено: к соревнованиям допустят только первые десять зарегистрировавшихся. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на сайте молодежного центра. Участие бесплатное.

Мероприятие состоится при поддержке регионального отделения «Движения Первых» Псковской области.

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