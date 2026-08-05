XIV летняя Спартакиада ПАО «Газпром» стартует в Санкт-Петербурге

Торжественное открытие XIV летней Спартакиады ПАО «Газпром» состоится 9 августа 2026 года в 10:00 на территории общественного пространства «Флагшток». Событие посвящено 30-летию Спартакиадного движения компании, сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Газпром газораспределение Псков».

Фото: ПАО «Газпром»

В церемонии примут участие руководители ПАО «Газпром», представители администрации Санкт-Петербурга, а также амбассадоры-послы Спартакиады – выдающиеся спортсмены и общественные деятели боксер Николай Валуев, конькобежка Светлана Журова, гандболист Дмитрий Торгованов. Главный судья соревнований – Евгений Рахлин.

В программе:

парад команд;

приветствия руководителей, главного судьи соревнований и амбассадоров Спартакиады;

поднятие флага корпоративных соревнований;

зажжение чаши огня;

пресс-подход с участием руководителей и послов Спартакиады.

Спартакиада продлится до 15 августа и станет самой масштабной в истории компании. В Санкт-Петербурге встретятся более 2500 участников, 52 команды дочерних обществ и организаций Группы «Газпром», а также студенческих коллективов вузов-партнеров. Это абсолютный рекорд по числу участников и количеству команд за все годы проведения соревнований. Организатором Спартакиады выступает ООО «Газпром межрегионгаз».

Первые игры стартуют сразу после церемонии открытия. Спортивная программа включает 8 видов спорта:

взрослые команды (6 видов): мини-футбол, волейбол, легкая атлетика, плавание, гиревой спорт, шахматы;

студенческие команды (3 вида): легкая атлетика (эстафета), дартс, силовая гимнастика.

Всего будет разыграно 268 комплектов наград – это еще один рекорд юбилейной Спартакиады.

Соревнования пройдут на 7 современных площадках города. Среди них – стадион «Петровский», Центр водных видов спорта «Невская волна», Академия баскетбола «Зенит» и многофункциональный КСК «Арена», на котором 14 августа пройдет церемония закрытия.

Официальный ресурс Спартакиады: https://www.gazpromspartakiada.ru