 
Спорт

XIV летняя Спартакиада ПАО «Газпром» стартует в Санкт-Петербурге

0

Торжественное открытие XIV летней Спартакиады ПАО «Газпром» состоится 9 августа 2026 года в 10:00 на территории общественного пространства «Флагшток». Событие посвящено 30-летию Спартакиадного движения компании, сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Газпром газораспределение Псков».

Фото: ПАО «Газпром»

В церемонии примут участие руководители ПАО «Газпром», представители администрации Санкт-Петербурга, а также амбассадоры-послы Спартакиады – выдающиеся спортсмены и общественные деятели боксер Николай Валуев, конькобежка Светлана Журова, гандболист Дмитрий Торгованов. Главный судья соревнований – Евгений Рахлин.

В программе:

  • парад команд;
  • приветствия руководителей, главного судьи соревнований и  амбассадоров Спартакиады;
  • поднятие флага корпоративных соревнований;
  • зажжение чаши огня;
  • пресс-подход с участием руководителей и послов Спартакиады.

Спартакиада продлится до 15 августа и станет самой масштабной в истории компании. В Санкт-Петербурге встретятся более 2500 участников, 52 команды дочерних обществ и организаций Группы «Газпром», а также студенческих коллективов вузов-партнеров. Это абсолютный рекорд по числу участников и количеству команд за все годы проведения соревнований. Организатором Спартакиады выступает ООО «Газпром межрегионгаз».

Первые игры стартуют сразу после церемонии открытия. Спортивная программа включает 8 видов спорта:

  • взрослые команды (6 видов): мини-футбол, волейбол, легкая атлетика, плавание, гиревой спорт, шахматы;
  • студенческие команды (3 вида): легкая атлетика (эстафета), дартс, силовая гимнастика.

Всего будет разыграно 268 комплектов наград – это еще один рекорд юбилейной Спартакиады.

Соревнования пройдут на 7 современных площадках города. Среди них – стадион «Петровский», Центр водных видов спорта «Невская волна», Академия баскетбола «Зенит» и многофункциональный КСК «Арена», на котором 14 августа пройдет церемония закрытия.

Официальный ресурс Спартакиады: https://www.gazpromspartakiada.ru

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026