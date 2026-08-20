Пляжный спорт круглый год: каким будет новый центр «Дюна»  

В начале августа стало известно о том, что в Пскове появится новый спортивный центр. Он будет специализироваться на пляжных видах спорта и получит название «Дюна». На его базе инвестор планирует открыть детскую спортивную школу, но заниматься в центре сможет любой желающий – причем не только летом. Рабочие и техника уже вышли на строительную площадку, а недавно там торжественно заложили первый камень.

Центр пляжных видов спорта «Дюна» построят рядом с Псковским политехническим колледжем на улице Леона Поземского. Дисциплины, которыми здесь можно будет заниматься, довольно нетипичны для Пскова: основной упор пойдет на пляжный волейбол, также будут предусмотрены площадки для пляжного футбола. Помимо них, здесь планируют развивать пляжный теннис и, возможно, другие спортивные направления – их определят на основе анализа интереса посетителей. Центр станет уникальным для Псковщины объектом – других подобных учреждений в регионе нет.

Проект комплекса одобрен советом по инвестициям при губернаторе Псковской области. Компания-инвестор «СМУ-178» направит на строительство порядка 80 млн рублей. Директором компании является Виталий Виноградов – двукратный чемпион России по пляжному волейболу среди ветеранов и серебряный призёр чемпионата Европы в Италии.

«Проект вынашивался почти десять лет, и вот мы дошли до реализации. Пляжные виды спорта активно развиваются, игры на песке гораздо менее травматичны, чем на других покрытиях. Мечтаем запуститься уже в этом году», – рассказал инвестор.

В строящийся комплекс войдет административно-хозяйственный корпус с раздевалками, душевыми, медицинским кабинетом и комнатами для тренеров. Также здесь откроется кафе. Кроме того, неподалеку появится крытый ангар площадью тысяча квадратных метров с покрытием из специального кварцевого песка с подогревом. Он будет работать и в холодное время года – как сообщили в городской администрации, помимо подогрева песка, в ангаре будет реализована система отопления воздуха.

Рядом с крытым пространством оборудуют площадки под открытым небом: четыре для пляжного волейбола и одну – для пляжного футбола. Как и в ангаре, покрытие здесь будет из кварцевого, а не из обычного пляжного песка. В городской администрации объяснили, что такой песок гораздо лучше подходит для активных игровых нагрузок с точки зрения физико-механических характеристик. Не последнюю роль здесь играет и безопасность.

«Ключевым отличием кварцевого песка от стандартного пляжного песка является прохождение многоэтапной технологической обработки, включающей промывку, просеивание с удалением пылевидных частиц и глинистых включений, а также калибровку по гранулометрическому составу», – пояснили в администрации.

Благодаря этому риск получить травму во время игры становится гораздо ниже.

При этом площадки под открытым небом тоже будут работать круглый год. Летом их будут использовать особенно активно, а зимой рассматривают возможность организовывать на них турниры по снежному волейболу.

Кроме того, на базе центра инвестор Виталий Виноградов планирует открыть детскую спортивную школу по пляжным видам спорта. Занятия в ней будут платными. Как объяснили в городской администрации, это обусловлено тем, что проект строительства предусматривает поэтапный возврат вложенных средств. Откроют учреждение вскоре после ввода в эксплуатацию всего комплекса. Однако заниматься в центре смогут не только ученики школы, но и все желающие, в том числе взрослые. «Запись будет организована удобными для посетителей способами: через сайт, администратора, группу центра в социальных сетях», – сообщили в ведомстве.

Работа по формированию команды будущего центра уже ведется: достигнуты первые договоренности с тренерами и другими специалистами, которые будут заниматься с посетителями. Открыть комплекс планируют уже в конце 2026 года.

Таким образом, в конце этого года в Пскове может появиться новый спортивный объект, где пляжный волейбол и футбол будут доступны не только в теплое время года. Уже этой зимой псковичи, возможно, смогут сыграть в них на песке, не дожидаясь следующего лета. Насколько востребованным окажется такой формат среди горожан, покажет время.

Елизавета Левадная