Соревнования по спортивному ориентированию пройдут в нацпарке «Себежский»

V открытый Кубок национального парка «Себежский», чемпионат и первенство Псковской области по спортивному ориентированию пройдут в Себежском муниципальном округе 22 и 23 августа. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей председатель областной федерации спортивного ориентирования Алексей Никитин.

В соревнованиях примут участие граждане Российской Федерации и Республики Беларусь. Всего предусмотрено 12 возрастных категорий — от 10 до 80 лет.

Соревнования пройдут в национальном парке «Себежский» в районе озера Озерявки. Участники должны будут преодолеть две дистанции: среднюю и классическую. Протяженность дистанций составит от 1 до 10 километров. Контрольное временя на средней дистанции составляет 100 минут, а на классической – 120 минут. Для преодоления дистанций организаторы предоставят карты местности.

В первый день соревнований запланированы заезд и регистрация, после чего состоятся торжественное открытие состязаний и старт участников на средней дистанции. В завершение дня пройдет награждение.

Второй день начнется со старта соревнующихся на классической дистанции, после которого также состоится награждение победителей.

Результаты участников будут подведены отдельно по каждому дню соревнований. По итогам состязаний призеры в каждой возрастной группе получат грамоты и медали от национального парка «Себежский». Также по итогам соревнований будет проведен отбор спортсменов в сборную команду Себежского муниципального округа для участия в областных состязаниях.