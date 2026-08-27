ПсковГУ провёл курсы повышения квалификации для тренеров региона

Центр физкультуры, спорта и здоровьесбережения Псковского государственного университета (ПсковГУ) совместно с Информационным центром Олимпийского комитета России «Рекордика» организовали курсы повышения квалификации для тренеров региона. Об этом сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

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В обучении приняли участие 34 тренера, специализирующиеся на спортивной аэробике, баскетболе, шахматах, волейболе, лёгкой атлетике и фиджитал-спорте. Тренеры обменялись опытом и наработками в разных видах спорта.

«В компьютерном и фиджитал-спорте ещё нет устоявшихся методик, поэтому мы ищем опору в смежных видах. Психология, тактика, работа с нагрузкой — здесь много общего с традиционным спортом. Главный итог обучения, что теперь мы по-новому будем подходить к отбору ребят в сборные ПсковГУ, используя объединённый опыт», - отметил представитель Центра физкультуры, спорта и здоровьесбережения ПсковГУ Андрей Барсук.