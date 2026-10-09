Надежда Васильева и Антон Мороз обсудили развитие спорта и адаптивных проектов для ветеранов

Рабочая встреча депутата Законодательного Собрания Псковской области, руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежды Васильевой с депутатом Государственной Думы IX созыва Антоном Морозом прошла в Пскове. Ключевой темой переговоров стала поддержка спортивной отрасли региона и развитие адаптивных направлений для ветеранов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Единой России».
Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Единой России»
В начале встречи Надежда Васильева от имени коллег поздравила Антона Мороза с заслуженной победой на выборах. Парламентариев давно связывают совместные рабочие проекты, и, как отметила руководитель псковского филиала фонда «Защитники Отечества», на федеральном уровне их сотрудничество обещает быть таким же теплым и конструктивным.
Поскольку Антон Мороз в новом созыве вошел в комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту, значительная часть беседы была посвящена вопросам поддержки спорта на Псковской земле. Особый акцент коллеги сделали на направлении адаптивного спорта для участников специальной военной операции.
По итогам встречи парламентарии договорились выстроить плотное взаимодействие и совместно развивать спортивные проекты, направленные на реабилитацию и социализацию ветеранов, а также членов их семей. Объединение усилий на региональном и федеральном уровнях позволит сделать эту важную работу максимально эффективной.
Напомним, фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную поддержку участникам СВО и членам их семей. Адаптивный спорт является одним из ключевых элементов физической и психологической реабилитации военнослужащих. В Народной программе «Единой России» вопросы поддержки ветеранов СВО и членов их семей являются ключевыми и вынесены в отдельный раздел нового документа.