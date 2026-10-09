 
Спорт

Надежда Васильева и Антон Мороз обсудили развитие спорта и адаптивных проектов для ветеранов

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Рабочая встреча депутата Законодательного Собрания Псковской области, руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежды Васильевой с депутатом Государственной Думы IX созыва Антоном Морозом прошла в Пскове. Ключевой темой переговоров стала поддержка спортивной отрасли региона и развитие адаптивных направлений для ветеранов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Единой России».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Единой России»

В начале встречи Надежда Васильева от имени коллег поздравила Антона Мороза с заслуженной победой на выборах. Парламентариев давно связывают совместные рабочие проекты, и, как отметила руководитель псковского филиала фонда «Защитники Отечества», на федеральном уровне их сотрудничество обещает быть таким же теплым и конструктивным.

Поскольку Антон Мороз в новом созыве вошел в комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту, значительная часть беседы была посвящена вопросам поддержки спорта на Псковской земле. Особый акцент коллеги сделали на направлении адаптивного спорта для участников специальной военной операции. 

«За каждым возвращением к мирной жизни стоит большая работа — и физическая, и душевная. Спорт помогает нашим героям вновь почувствовать себя частью команды, обрести силы и уверенность», — подчеркнула Надежда Васильева.

По итогам встречи парламентарии договорились выстроить плотное взаимодействие и совместно развивать спортивные проекты, направленные на реабилитацию и социализацию ветеранов, а также членов их семей. Объединение усилий на региональном и федеральном уровнях позволит сделать эту важную работу максимально эффективной.

 

Напомним, фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную поддержку участникам СВО и членам их семей. Адаптивный спорт является одним из ключевых элементов физической и психологической реабилитации военнослужащих. В Народной программе «Единой России» вопросы поддержки ветеранов СВО и членов их семей являются ключевыми и вынесены в отдельный раздел нового документа.

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