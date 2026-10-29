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Осужденные к принудительным работам в Великих Луках сдали нормы ГТО

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В Великих Луках осужденные к принудительным работам, отбывающие наказание в исправительном центре №1 УФСИН России по Псковской области, приняли участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФСИН.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие прошло с участием опытных инструкторов городского Центра тестирования ГТО. Участники выполнили испытания комплекса, включающие бег на различные дистанции, подтягивание на перекладине, отжимание от пола, прыжки в длину с места, поднимание гири и другие дисциплины.

В УФСИН отметили, что сдача норм ГТО для осужденных к принудительным работам стала уже традиционной: мероприятия подобного формата проводятся в учреждении на регулярной основе и вызывают у отбывающих наказание живой интерес.

«Участие в спортивных мероприятиях способствует поддержанию хорошей физической формы, укреплению дисциплины и популяризации здорового образа жизни, что в свою очередь является важной составляющей процесса ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывающих наказание», - прокомментировал начальник ИЦ-1 Евгений Свиридов.
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