Осужденные к принудительным работам в Великих Луках сдали нормы ГТО

В Великих Луках осужденные к принудительным работам, отбывающие наказание в исправительном центре №1 УФСИН России по Псковской области, приняли участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФСИН.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие прошло с участием опытных инструкторов городского Центра тестирования ГТО. Участники выполнили испытания комплекса, включающие бег на различные дистанции, подтягивание на перекладине, отжимание от пола, прыжки в длину с места, поднимание гири и другие дисциплины.

В УФСИН отметили, что сдача норм ГТО для осужденных к принудительным работам стала уже традиционной: мероприятия подобного формата проводятся в учреждении на регулярной основе и вызывают у отбывающих наказание живой интерес.